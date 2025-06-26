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Стало известно, когда Вендел прибудет в расположение «Зенита»

вчера, 23:26

По информации журналиста Вене Касагранде, полузащитник Вендел вернётся в расположение «Зенит» во вторник.

Футболисты, которые были травмированы или выступали за свои сборные, начнут тренировки в пятницу, однако бразилец запросил дополнительные выходные и планирует вернуться в Россию в понедельник.

Летом Вендел должен был перейти в «Ботафого», однако трансфер не состоялся. У владельца бразильского клуба Джона Текстора возникли серьёзные финансовые трудности, а сам клуб объяснил срыв сделки геополитической ситуацией.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 06:06
Это точно, толку от него не будет.
112910415
112910415
сегодня в 05:18
маэстро уже скучает ...
drug01
drug01
сегодня в 00:21
Для Зенита он еще нужен!
px4urxxuht4q
px4urxxuht4q
вчера в 23:59
Нужно его срочно в Саудовскую Аравию продать.
Брулин
Брулин
вчера в 23:49
Да не хочет он уже ничего здесь ! Так под настроение будет выходить и не более того !!!
Гость
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