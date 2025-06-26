Стало известно, когда Вендел прибудет в расположение «Зенита»

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вчера, 23:26

По информации журналиста Вене Касагранде, полузащитник вернётся в расположение «Зенит» во вторник.

Футболисты, которые были травмированы или выступали за свои сборные, начнут тренировки в пятницу, однако бразилец запросил дополнительные выходные и планирует вернуться в Россию в понедельник.

Летом Вендел должен был перейти в «Ботафого», однако трансфер не состоялся. У владельца бразильского клуба Джона Текстора возникли серьёзные финансовые трудности, а сам клуб объяснил срыв сделки геополитической ситуацией.