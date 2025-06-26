В РФС ожидают решения о возвращении российских команд к концу года

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил мнение, что решение о возвращении российских клубов и сборных к участию в международных соревнованиях может быть принято в конце 2025 года.
Я считаю, что предпосылки для возвращения российских команд на международную арену есть. Думаю, что к концу года соответствующие решения могут быть приняты.
На недавней конференции Российского футбольного союза советник УЕФА по взаимодействию с европейскими лигами, клубами и мировыми лигами Сергей Прядкин также заявил, что российские клубы и сборные могут вскоре вернуться на международную арену.