В РФС ожидают решения о возвращении российских команд к концу года

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вчера, 22:19

Президент Российского футбольного союза выразил мнение, что решение о возвращении российских клубов и сборных к участию в международных соревнованиях может быть принято в конце 2025 года.

Я считаю, что предпосылки для возвращения российских команд на международную арену есть. Думаю, что к концу года соответствующие решения могут быть приняты.