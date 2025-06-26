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Начало матча «Зальцбург» — «Реал» может быть отложено из-за грозы

вчера, 21:34
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Матч 3-го тура группового этапа турнира между «Зальцбургом» и «Реалом» состоится в Филадельфии и начнётся в 04:00 по московскому времени.

По информации источника, из-за аномальной жары в штате во время игры ожидается риск грозы.

Согласно правилам проведения матчей в США, если молния будет зафиксирована в радиусе 8 миль (примерно 13 километров) от стадиона, игра будет приостановлена: команды покинут поле, а зрители — трибуны. Встреча возобновится только при отсутствии повторных молний и раскатов грома в течение как минимум 30 минут.

На данный момент из-за погоды уже были перенесены или задержаны шесть матчей турнира.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 02:58
В грозу конечно мало приятного играть в футбол
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:54
Зачем в этих США вообще проводят этот турнир? Лучше б в Европе сделали.
Evgen_86
Evgen_86
сегодня в 00:27
Давайте на часов 6 отложите.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:53
Всё нормально будет и матч состоится ☝️👌😉
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