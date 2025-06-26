Начало матча «Зальцбург» — «Реал» может быть отложено из-за грозы

1750962877

вчера, 21:34

Матч 3-го тура группового этапа турнира между «Зальцбургом» и «Реалом» состоится в Филадельфии и начнётся в 04:00 по московскому времени.

По информации источника, из-за аномальной жары в штате во время игры ожидается риск грозы.

Согласно правилам проведения матчей в США , если молния будет зафиксирована в радиусе 8 миль (примерно 13 километров) от стадиона, игра будет приостановлена: команды покинут поле, а зрители — трибуны. Встреча возобновится только при отсутствии повторных молний и раскатов грома в течение как минимум 30 минут.

На данный момент из-за погоды уже были перенесены или задержаны шесть матчей турнира.