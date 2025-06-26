 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Чемпионат Европы U21. 2025

Сборную Германии U21 обвинили в краже кружек пива после матча с Францией

вчера, 23:09
Германия (до 21)Логотип футбольный клуб Германия (до 21)3 : 0Логотип футбольный клуб Франция (до 21)Франция (до 21)Матч завершен

Сборная Германии U21 разгромила Францию (3:0) в полуфинале молодежного чемпионата Европы.

После матча вокруг немецкой команды разгорелся неожиданный скандал: в автобус сборной Германии вбежала плачущая сотрудница стадиона и стала фотографировать игроков, подозревая их в краже кружек пива. Как сообщил управляющий ареной, после матча футболисты якобы забрали около 15 кружек.

Однако пресс-секретарь молодежной сборной Германии Маркус Бир опроверг эти обвинения, пояснив, что произошла ошибка:

Все было иначе. Женщина принесла в подтрибунное помещение несколько кружек пива — вероятно, они предназначались судьям. Потом там остались пустые кружки, которые кто-то убрал. Она подумала, что наши игроки забрали их с собой, но это не так.

Подписывайся в ВК
Все новости
Жулики втянули в криминал Ди Марию и Паредеса. Десятки футболистов нарушали закон
Вчера, 22:06Roman Novikov в блоге Дно пробитоКомментарии1
Дюков: «По делу „Торпедо“ решение примем до начала сезона»
Вчера, 17:43
Хоан Гарсия получал письма с угрозами после перехода в «Барселону»
22 июня
Тукманов: «Если в деле „Торпедо“ замешан „Оренбург“, то надо разогнать РПЛ»
21 июня
В Российской Премьер-Лиге не сомневаются в финансовых гарантиях «Торпедо»
21 июня
ОфициальноРулевого сборной Канады обвинили в оскорблениях в матче Кубка КОНКАКАФ
21 июня
 
Сортировать
Все комментарии
catal
catal
сегодня в 06:09
Илья Эренбург "Воровство — немецкое ремесло".
протон
протон
сегодня в 01:25
Позже кружки нашлись, но осадочек остался....
Может по приколу было
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 00:04
Ладно пиво в бутылках украсть. А как они с кружками убегали??))
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:26
А судьи хоть пивка попили?)
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:20
Вот значит как! Случается же такое)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:17
Прометей одним из первых погорел на воровстве.
да оставьте эти кружки ребятам как сувениры))))
заслужили с красивой победой.
vdur8z8xkbsd
vdur8z8xkbsd
вчера в 23:15
Немцы такие, они любят пиво и колбаски
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 