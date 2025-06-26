Сборную Германии U21 обвинили в краже кружек пива после матча с Францией

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вчера, 23:09

Сборная Германии U21 разгромила Францию (3:0) в полуфинале молодежного чемпионата Европы.

После матча вокруг немецкой команды разгорелся неожиданный скандал: в автобус сборной Германии вбежала плачущая сотрудница стадиона и стала фотографировать игроков, подозревая их в краже кружек пива. Как сообщил управляющий ареной, после матча футболисты якобы забрали около 15 кружек.

Однако пресс-секретарь молодежной сборной Германии Маркус Бир опроверг эти обвинения, пояснив, что произошла ошибка: