Пивоваров: «Карраскаль может не вернуться в „Динамо“»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что полузащитник Хорхе Карраскаль может не вернуться в команду. Колумбиец не приехал на сборы перед началом нового сезона.
Мы ждём его возвращения. Но, возможно, этого и не произойдёт.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что полузащитник Хорхе Карраскаль может не вернуться в команду. Колумбиец не приехал на сборы перед началом нового сезона.
Мы ждём его возвращения. Но, возможно, этого и не произойдёт.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!