 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Пивоваров: «Карраскаль может не вернуться в „Динамо“»

вчера, 23:01

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что полузащитник Хорхе Карраскаль может не вернуться в команду. Колумбиец не приехал на сборы перед началом нового сезона.

Мы ждём его возвращения. Но, возможно, этого и не произойдёт.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиИван Сергеев завтра пройдёт медосмотр в «Динамо»
Вчера, 22:15
СлухиАнтон Миранчук открыт к предложениям от клубов РПЛ
Вчера, 21:40
СлухиАнтон Миранчук был предложен «Спартаку»
Вчера, 19:51
СлухиВега не спешит переходить в «Зенит» и ждёт предложения от «Ривер Плейта»
Вчера, 18:34
В «Краснодаре» не исключили, что Кордоба покинет клуб
Вчера, 16:21
Четыре клуба Чемпионшипа интересуются игроком «Краснодара» Олусегуном
Вчера, 15:18
 
Сортировать
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ pzmx83wwhpkn (раскрыть)
сегодня в 02:32
Чем же он его не устраивает, интересно?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:25
Сообщение к этой новости скорее всгего не полное, дело в том, что представители Фламенго вновь возобновили переговоры по приобретению Караскаля и стороны уже даже согласовали сумму удовлетворяющую все стороны сделки, но москвичи требуют подтверждения гарантий перевода денежных средств на счета Динамо. Возможно после выходных наступит ясность, где всё же Хорхе будет играть в России или Бразилии.
Болейте за своих, а не против чужих!
pzmx83wwhpkn
pzmx83wwhpkn
сегодня в 00:01
Караскаль понял, что в Динамо с Карпиным ему делать нечего.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:22
Е моё, каждый раз на те же грабли... Ну не приживаются латиносы у нас за редким исключением
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:02
Что-то подобное уже было))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 