В Китае продлили действие налога на зимние трансферы

Федерация футбола Китая продлила действие стопроцентного налога на зимние трансферы.

Клубы Суперлиги и второго по рангу дивизиона Поднебесной облагаются стопроцентным налогом за переход легионера на сумму свыше 45 млн юаней (порядка 6,9 млн долларов) и за переход китайского футболиста на сумму свыше 20 млн юаней (3 млн долларов).

Полученные средства местная Федерация будет использовать для развития доморощенных игроков, а также в целом для продвижения футбола в стране.

Таким образом, в Китае планируют повысить финансовую устойчивость лиги и снизить нерациональные расходы клубов.

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