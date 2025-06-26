«Интер» обыграл «Ривер Плейт» в матче Клубного чемпионата мира

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вчера, 07:33

«Интер» со счётом 2:0 победил «Ривер Плейт» в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира.

На 72-й минуте первый гол забил игрок «Интера» Франческо Эспосито. На 90+3-й мяч в сетку отправил Алессандро Бастони, установив окончательный счёт — 2:0. На 66-й и 90+3-й минуте у «Ривер Плейт» были удалены Лукас Мартинес и Гонсало Монтиэль соответственно.

«Интер» набрал 7 очков и вышел в плей-офф с первого места. «Ривер Плейт» остался на третьем, у него 4 балла.

В предыдущем матче турнира итальянцы обыграли «Урава Рэд Даймондс» со счётом 2:1.