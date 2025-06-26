«Интер» обыграл «Ривер Плейт» в матче Клубного чемпионата мира

«Интер» со счётом 2:0 победил «Ривер Плейт» в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира.
На 72-й минуте первый гол забил игрок «Интера» Франческо Эспосито. На 90+3-й мяч в сетку отправил Алессандро Бастони, установив окончательный счёт — 2:0. На 66-й и 90+3-й минуте у «Ривер Плейт» были удалены Лукас Мартинес и Гонсало Монтиэль соответственно.
«Интер» набрал 7 очков и вышел в плей-офф с первого места. «Ривер Плейт» остался на третьем, у него 4 балла.
В предыдущем матче турнира итальянцы обыграли «Урава Рэд Даймондс» со счётом 2:1.
Аргентинцы без травмированного Дриусси и дисквалифицированных Переса, Кастаньо и Галоппо (весь центр поля) просто ничего не могли поделать против быстрого Интера. Аргов хватило на первый тайм, дальше силы закончились, даже "пенсионер" Мхитарян был быстрее игроков Ривера!
Бастони это конечно же топчик, отдельный респект ему за его гол!!!👏👏👏
Еще понравился Сучич интересный игрок, нужно следить за ним в новом сезоне
Аргентинцы без травмированного Дриусси и дисквалифицированных Переса, Кастаньо и Галоппо (весь центр поля) просто ничего не могли поделать против быстрого Интера. Аргов хватило на первый тайм, дальше силы закончились, даже "пенсионер" Мхитарян был быстрее игроков Ривера!
Бастони это конечно же топчик, отдельный респект ему за его гол!!!👏👏👏
Еще понравился Сучич интересный игрок, нужно следить за ним в новом сезоне