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«Интер» обыграл «Ривер Плейт» в матче Клубного чемпионата мира

вчера, 07:33
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 0Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер ПлейтМатч завершен

«Интер» со счётом 2:0 победил «Ривер Плейт» в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира.

На 72-й минуте первый гол забил игрок «Интера» Франческо Эспосито. На 90+3-й мяч в сетку отправил Алессандро Бастони, установив окончательный счёт — 2:0. На 66-й и 90+3-й минуте у «Ривер Плейт» были удалены Лукас Мартинес и Гонсало Монтиэль соответственно.

«Интер» набрал 7 очков и вышел в плей-офф с первого места. «Ривер Плейт» остался на третьем, у него 4 балла.

В предыдущем матче турнира итальянцы обыграли «Урава Рэд Даймондс» со счётом 2:1.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:22
Я боялся что они могут рас писать ничью 2-2 но молодцы команды честно сыграли в отличии от гнома. Уваженее за это Интеру!! 👏
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:47
Будь Киву тренером Интер выиграл бы у ПСЖ?
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:20
Интер сегодня был великолепен! Первая игра при Киву, где миланцы уничтожали соперника весь матч и на каждом участке поля! Счет мог быть куда крупнее, если бы реализация не подвела, только Лаутаро мог забить 3 сто процентных гола...
Аргентинцы без травмированного Дриусси и дисквалифицированных Переса, Кастаньо и Галоппо (весь центр поля) просто ничего не могли поделать против быстрого Интера. Аргов хватило на первый тайм, дальше силы закончились, даже "пенсионер" Мхитарян был быстрее игроков Ривера!
Бастони это конечно же топчик, отдельный респект ему за его гол!!!👏👏👏
Еще понравился Сучич интересный игрок, нужно следить за ним в новом сезоне
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:34
Аргентинский чемпионат намного слабее бразильской Серии А. Увы... Ну а Интер был хорош. Мои поздравления, Нерадзурри
AleS
AleS
вчера в 09:03, ред.
Судя по обзору, Интер просто разорвал Ривер Плейт, очень реализация хромала, не везло по полной. Моментов у Интера было просто огромное кол-во.
catal
catal
вчера в 08:57
Честно говоря думал перед матчем, что Ривер Плейт их разгромит.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 08:38, ред.
Всех Интеристов с победой! Бастони зверь!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:41, ред.
С переменным успехом выступают европейцы...
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