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«Атланта Юнайтед» с Миранчуком в составе уступила «Коламбус Крю»

вчера, 08:02
Коламбус КрюЛоготип футбольный клуб Коламбус Крю3 : 1Логотип футбольный клуб Атланта ЮнайтедАтланта ЮнайтедМатч завершен

«Коламбус Крю» в домашнем матче 27-го тура МЛС победил «Атланту Юнайтед» со счётом 3:1.

На 23-й минуте первый гол забил игрок «Коламбуса» Марсело Эррера. На 32-й и 42-й дублем отметился Джейсен Рассел-Роу. «Атланта Юнайтед» смогла ответить лишь мячом Брукса Леннона на 56-й минуте.

Россиянин Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 77-й минуте. Отметиться результативными действиями ему не удалось.

Напомним, что Миранчука признали лучшим игроком прошлого месяца в американской лиге.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:55
Много шума вокруг Миранчука)
112910415
112910415
вчера в 09:42
но где большие победы ?
Capral
Capral
вчера в 09:35
Как Миранчук перешёл в Атланту, так команда стала катиться вниз.
drug01
drug01
вчера в 09:15
Сегодня у него игра не пошла!
catal
catal
вчера в 09:00
У великого Романчукальдо, наследника традиций Пеле и Зидана, что-то не заладилось.
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:47
Не удивлён. Аталанта в июне ни о чем
adekvat
adekvat
вчера в 08:38
Так себе лига, Миранчук молодец.
jnpfr5gqz4zw
jnpfr5gqz4zw
вчера в 08:33
Что с ним, что без него, разницы нет
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