«Атланта Юнайтед» с Миранчуком в составе уступила «Коламбус Крю»

1750914126

вчера, 08:02

«Коламбус Крю» в домашнем матче 27-го тура МЛС победил «Атланту Юнайтед» со счётом 3:1.

На 23-й минуте первый гол забил игрок «Коламбуса» Марсело Эррера. На 32-й и 42-й дублем отметился Джейсен Рассел-Роу. «Атланта Юнайтед» смогла ответить лишь мячом Брукса Леннона на 56-й минуте.

Россиянин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 77-й минуте. Отметиться результативными действиями ему не удалось.

Напомним, что Миранчука признали лучшим игроком прошлого месяца в американской лиге.