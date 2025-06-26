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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

«Аль-Хиляль» рассчитывает подписать Месси

вчера, 08:30

Саудовский «Аль-Хиляль» хочет сделать предложение игроку «Интер Майами» Лионелю Месси.

По информации источника, президент «Аль-Хиляля» прилетел в США и планирует встретиться с Хорхе Месси, отцом и агентом 38-летнего футболиста. Этот переход рассматривают как звёздный трансфер, который позволит конкурировать с европейскими клубами как в спорте, так и в медиапространстве.

Сейчас «Интер Майами» с Месси в составе находится в США и принимает участие в Клубном чемпионате мира. Команде удалось выйти в плей-офф из своей группы.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:55
может, Неймар их устроит ?
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
вчера в 10:58
Старая пропетая песня..
wm8heyt6tqzq
wm8heyt6tqzq
вчера в 10:43
Думаю Месси это не надо
stpy3myzeqhw
stpy3myzeqhw
вчера в 10:30
Я не думаю, что Месси перейдёт. Скорее всего из США он уже никуда не уедет ни во время карьеры, ни после.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:19, ред.
Слухи всегда окружали и будут окружать звёзд первой величины. Лично я сомневаюсь, что у Аль-Хиляля получится подписать Месси. Кстати, многие, почему-то, скептически относятся к футболу Саудовской Аравии 🇸🇦, а зря. Половина клубов Премьер Лиги были бы вполне конкурентными в Европе. А вот уровень МЛС в целом гораздо ниже. Существует опасность, что у Лионеля в Саудовской Аравии просто не получится заиграть.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:56
Саудиты денег не считают.....
Могут и Роналдиньо подписать, просто ради пиара))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:50
Месси нашел комфортное место для себя и семьи. Деньги арабов не интересуют. Популярности и так хватает.
Capral
Capral ответ jRest (раскрыть)
вчера в 09:41, ред.
Я думаю, никуда он не переедет, климат СА ему не подходит, да и географически тоже. На счёт алкоголя и бл...й, ну, он женат, бухлом, он тоже особо никогда и не увлекался.
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
112910415
112910415
вчера в 09:40
не найти им убедительных стимулов, никак !
jRest
jRest ответ Capral (раскрыть)
вчера в 09:37
Доброго утра, Виктор!

Весомый аргумент. Но это же с новых заработков, а уже существующие деньги никуда не денутся. А вот жить без тусовок, алкоголя и девушек в шортах на улице я себе вообще не представляю. 🤔
Capral
Capral ответ jRest (раскрыть)
вчера в 09:34
Приветствую, Юрий!!!
Там налоги меньше, если ничего не путаю.
jRest
jRest
вчера в 09:22
Зачем это Месси? Деньги? Их у него достаточно. Медийность? Вся саудовская лига и десятой части медийности Месси не имеет. Трофеи? Вряд ли Лео плохо спит из-за неимения какого-то азиатского кубка.

Конкурировать с европейскими клубами? А где? На товарищеских турнирах? Оно ему надо? Плюс СА не сильно хорошая страна для жизни человеку, который привык к свободе и минимуму ограничений.

В общем, думается, без шансов для представителей Аравийского клуба.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:21
И зачем он вам нужен , ну разве только что ради пиар акции.
tvdsg82xvf3s
tvdsg82xvf3s
вчера в 09:17
Мемси ещё может делать погоду в игре!!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:10
Ранее в СМИ сообщали,что в Майами не прочь продлить контракт с Месси ещё на год, поэтому арабам придётся сделать щедрое предложение футболисту чтобы перетащить на свою сторону.
Болейте за своих, а не против чужих!
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:46
Ему вроде и в Майами не кисло)))
4ks63hdqvkp6
4ks63hdqvkp6
вчера в 08:43
Вряд ли им удастся заманить гнома
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