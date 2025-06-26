«Аль-Хиляль» рассчитывает подписать Месси

Саудовский «Аль-Хиляль» хочет сделать предложение игроку «Интер Майами» Лионелю Месси.
По информации источника, президент «Аль-Хиляля» прилетел в США и планирует встретиться с Хорхе Месси, отцом и агентом 38-летнего футболиста. Этот переход рассматривают как звёздный трансфер, который позволит конкурировать с европейскими клубами как в спорте, так и в медиапространстве.
Сейчас «Интер Майами» с Месси в составе находится в США и принимает участие в Клубном чемпионате мира. Команде удалось выйти в плей-офф из своей группы.
Конкурировать с европейскими клубами? А где? На товарищеских турнирах? Оно ему надо? Плюс СА не сильно хорошая страна для жизни человеку, который привык к свободе и минимуму ограничений.
В общем, думается, без шансов для представителей Аравийского клуба.
Конкурировать с европейскими клубами? А где? На товарищеских турнирах? Оно ему надо? Плюс СА не сильно хорошая страна для жизни человеку, который привык к свободе и минимуму ограничений.
В общем, думается, без шансов для представителей Аравийского клуба.