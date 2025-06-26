«Аль-Хиляль» рассчитывает подписать Месси

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вчера, 08:30

Саудовский «Аль-Хиляль» хочет сделать предложение игроку «Интер Майами» .

По информации источника, президент «Аль-Хиляля» прилетел в США и планирует встретиться с Хорхе Месси, отцом и агентом 38-летнего футболиста. Этот переход рассматривают как звёздный трансфер, который позволит конкурировать с европейскими клубами как в спорте, так и в медиапространстве.