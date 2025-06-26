Жезуш может возглавить «Аль-Наср»

Португальцы Жорже Жезуш и Сержиу Консейсау являются основными претендентами на должность главного тренера саудовского «Аль-Насра».
По информации источника, кто-то из этих двух специалистов возглавит команду после ухода предыдущего наставника Стефано Пиоли, об отставке которого стало известно вчера.
Напомним, что Жезуш ранее тренировал другую команду из Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль».
Кое-кто, видимо думает, что тренером-португальцем сможет управлять в свою угоду.
Тогда шансы руководства клуба не получать никаких трофеев увеличиваются еще в пять раз.
Кое-кто, видимо думает, что тренером-португальцем сможет управлять в свою угоду.
Тогда шансы руководства клуба не получать никаких трофеев увеличиваются еще в пять раз.