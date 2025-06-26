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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Жезуш может возглавить «Аль-Наср»

вчера, 07:47

Португальцы Жорже Жезуш и Сержиу Консейсау являются основными претендентами на должность главного тренера саудовского «Аль-Насра».

По информации источника, кто-то из этих двух специалистов возглавит команду после ухода предыдущего наставника Стефано Пиоли, об отставке которого стало известно вчера.

Напомним, что Жезуш ранее тренировал другую команду из Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль».

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Все комментарии
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
вчера в 10:53
Жезуш "наелся" уже Неймара.. Только деньги могут решить здесь вопрос.. Впрочем, как и для другого.. Не португальцы вообще не рассматриваются.. 😄
sihafazatron
sihafazatron ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 09:58
Дуэль за право работать с принцесской))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:54
Португалец португальца видит издалека. Как-то так.
Кое-кто, видимо думает, что тренером-португальцем сможет управлять в свою угоду.
Тогда шансы руководства клуба не получать никаких трофеев увеличиваются еще в пять раз.
112910415
112910415
вчера в 09:43
только дуэль решит их судьбу !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:08
Рон будет выбирать...
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 08:46
Ждем выбор Роналду))
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