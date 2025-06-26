Жезуш может возглавить «Аль-Наср»

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вчера, 07:47

Португальцы и являются основными претендентами на должность главного тренера саудовского «Аль-Насра».

По информации источника, кто-то из этих двух специалистов возглавит команду после ухода предыдущего наставника , об отставке которого стало известно вчера.

Напомним, что Жезуш ранее тренировал другую команду из Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль».