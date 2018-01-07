Аллегри не знает, насколько серьезна травма Дибалы

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пока не знает, насколько серьезно повреждение нападающего команды Пауло Дибалы. Аргентинец не смог доиграть последний матч с «Кальяри» (1:0), покинув поле на 50-й минуте встречи. Предварительно, у Дибалы травма подколенного сухожилия.

«Мы не знаем, насколько всё плохо. Пауло ждет тщательный осмотр.

К счастью, впереди двухнедельный перерыв. Очевидно, что Дибале потребуется больше времени на отдых, чем остальным футболистам. Надеюсь, аргентинец будет свежим в последние недели сезона».