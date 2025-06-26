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Медведев подтвердил, что «Зенит» может подписать Жерсона из «Фламенго»

вчера, 10:08

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что питерский клуб может подписать полузащитника «Фламенго» Жерсона.

Во втором матче [против «Челси»] Жерсон был признан одним из лучших игроков, когда «Фламенго» победил. В третьем матче он не играл, поскольку у него было повреждение в конце предыдущего. Поэтому мнение болельщиков [о том, что Жерсон не выкладывается] очень часто не совпадает с реальной ситуацией. И не только в Бразилии, но и в других странах. Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:48
уф, от сердца отлегло !
неужели, думаю, бросили бразильцев коллекционировать ...
lotsman
lotsman
вчера в 10:54
Лично я не в восторге от этого сообщения.
sv_1969
sv_1969 ответ catal (раскрыть)
вчера в 10:50
Я уже тоже про это писал zenit latinos)))
catal
catal
вчера в 10:45, ред.
Десятый бразилец к имеющимся уже девяти. Еще вратаря взять - и будет новый клуб Сан-Зенитейро (Рио-Де-Петербург), а там глядишь и в другой чемпионат можно будет оформиться.
wee7zf46n4uk
wee7zf46n4uk
вчера в 10:44
    Брулин
    Брулин
    вчера в 10:12
    Спартак ответит на это продажей игрока! Мы просто так не сдадимся!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:12
    Потенциально новый россиянин!))
    Гость
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