Медведев подтвердил, что «Зенит» может подписать Жерсона из «Фламенго»

Председатель правления «Зенита» прокомментировал слухи о том, что питерский клуб может подписать полузащитника «Фламенго» .

Во втором матче [против «Челси»] Жерсон был признан одним из лучших игроков, когда «Фламенго» победил. В третьем матче он не играл, поскольку у него было повреждение в конце предыдущего. Поэтому мнение болельщиков [о том, что Жерсон не выкладывается] очень часто не совпадает с реальной ситуацией. И не только в Бразилии, но и в других странах. Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений.