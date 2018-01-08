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Агент: «Помимо „Спартака“, Нуху интересуются и другие российские клубы»

вчера, 20:30

Хосе Даниэль Хименес Посанко, агент защитника «Янг Бойз» Касима Нуху, подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется московский «Спартак»:

«Со мной контактировали представители „Спартака“, но конкретного предложения не поступало. Помимо „Спартака“, Нуху интересуются еще три клуба. Да, среди них есть и российские. В воскресенье мне звонили из одного российского клуба, спрашивали о Касиме.

Играет ли этот клуб в еврокубках? Сейчас нет.

Нуху считает, что „Спартак“ — очень хороший клуб, но все зависит от дальнейших действий „Спартака“».

По неофициальной информации, «красно-белые» предложили за ганца 10 млн евро.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 07:47
ЦСКА бы он конечно не помешал бы на будущее! Ведь все мы помним, как он своими действиями в обороне всячески помогал армейскому клубу в квалификационном раунде ЛЧ)
KARE
KARE
сегодня в 06:55
да наху тут про Нуху рассуждать
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:35
Хороший видно защитник
kastites
kastites
сегодня в 04:18
Спартак только ни кому не нужен.
Спартак середняк фнл
Расул Манаев
Расул Манаев ответил EvgenyS
сегодня в 02:46
    Расул Манаев
    Расул Манаев ответил Великолепный
    сегодня в 02:45
      Расул Манаев
      Расул Манаев ответил Великолепный
      сегодня в 02:43
      И последняя новость Спартак- ЦСКА—-3:0)))
      Расул Манаев
      Расул Манаев ответил EvgenyS
      сегодня в 02:40
      Он смотрел матч Спартак цска—-3-0)))
      Расул Манаев
      Расул Манаев ответил EvgenyS
      сегодня в 02:39
      Ключевое твоё слово——- были)))
      Расул Манаев
      Расул Манаев ответил Великолепный
      сегодня в 02:38
      Следи за своим табуном)))
      Расул Манаев
      Расул Манаев ответил Коля58
      сегодня в 02:36
      Больше всех Зенит и ЦСКА не выигрывал никто,кроме СПАРТАКА)))
      Расул Манаев
      Расул Манаев ответил Хозяйка президента Барселоны
      сегодня в 02:34
      Просто респект
      КМС по лайкам
      КМС по лайкам ответил Коля58
      сегодня в 02:07
      В 90 когда ты ещё как я поняла не родился Спартак играл в полуфинале ЛЧ и дважды в четвертьфинале. Громил Реалы,Ливерпули и прочие сильнейшие клубы Европы на тот момент-это был один из самых именитых клубов Европы.
      КМС по лайкам
      КМС по лайкам
      сегодня в 02:04
      Романцев наварил уху
      И пригласил к себе Нуху
      Сказал играй ты за Спартак
      А не за прочий всякий шлак
      КМС по лайкам
      КМС по лайкам ответил Хозяйка президента Барселоны
      сегодня в 02:02
      Никогда ЦСКА не догнать Великий Спартак, в хвосте футбольной истории вечно плетитесь армейцы
      Морозовский
      Морозовский
      сегодня в 01:34
      Дать бы Нуху почитать, что тут пишут! Он сразу бы отказался к нам ехать! Нуху тут сломанная лопата, до которой никому нет дела!
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov ответил EvgenyS
      сегодня в 01:31
      А ты помечтай может в своей мечте еще ЛЧ возьмете,какие вы конюшня никчемные становитесь
      Хозяйка президента Барселоны
      Хозяйка президента Барселоны
      сегодня в 01:25
      Я люблю ЦСКА отличная команда,но признаю что Спартак сильнее именитее армейцев,я уважаю Спартак,моему ЦСКА надо многому поучиться у красно-белых!
      игорь алексеев
      игорь алексеев ответил EvgenyS
      сегодня в 01:15
      И На будущее - чужие желания и мысли Я не комментирую))
      игорь алексеев
      игорь алексеев ответил EvgenyS
      сегодня в 01:13
      Ты своими дизлайками только слабость свою показываешь, ничего более! Ну продолжай тешить себя))
      игорь алексеев
      игорь алексеев ответил Jum13
      сегодня в 01:10
      Зачем пытаешься надудется на ответную грубость? Не переходи за рамки, продолжай играть на своих восьмидырых, шестидырых итд дудках, я тебя отговаривать от этого не буду, каждый волен делать то что хочет, дудочник восьмидырый))
      EvgenyS
      EvgenyS ответил Крейсер
      сегодня в 00:42
      Крейсер:
      Какая у тебя избирательная память на счёт очков в рейтинг страны. В 90-е годы Спартак в одиночку тащил на себе рейтинг России, пока всякие Текстильщики, Роторы, Динамо, ЦСКА, ничего не могли показать в еврокубках.
      Админ-ресурс был отличный.
      Крейсер
      Крейсер ответил Великолепный
      сегодня в 00:38
      Великолепный:
      Пока ЦСКА каждый год набирал очки для страны в Еврокубках спартак их только разбазаривал спартак сезон 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 сезон 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 сезон 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 сезон 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии сезон 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 сезон 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 сезон 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик сезон 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА сезон 2003/04 Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке сезон 2002/03 Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
      Какая у тебя избирательная память на счёт очков в рейтинг страны.
      В 90-е годы Спартак в одиночку тащил на себе рейтинг России, пока всякие Текстильщики, Роторы, Динамо, ЦСКА, ничего не могли показать в еврокубках.
      Коля58
      Коля58 ответил EvgenyS
      сегодня в 00:12
      EvgenyS:
      У них всё началось с кубка Соли, а вдруг ЛЕ возьмут. :D
      Там Карасевы не судят!
      EvgenyS
      EvgenyS ответил Коля58
      сегодня в 00:11
      Коля58:
      Вспоминаю как ЦСКА выиграл кубок ! Радости небыло конца! Первая ласточка! За ним Зенит 2 кубка! Для меня это был не просто праздник! Думаю что меня поймут все кто болеет за страну! А за Спартак??? Кто радовался в Еврокубках?? Что показали???
      У них всё началось с кубка Соли, а вдруг ЛЕ возьмут. :D
      Коля58
      Коля58
      сегодня в 00:09
      Вспоминаю как ЦСКА выиграл кубок ! Радости небыло конца! Первая ласточка! За ним Зенит 2 кубка! Для меня это был не просто праздник! Думаю что меня поймут все кто болеет за страну! А за Спартак??? Кто радовался в Еврокубках?? Что показали???
      Jum13
      Jum13 ответил Великолепный
      сегодня в 00:09
      Великолепный:
      Черчесов | Любой вратарь хотел бы такую «неудачную» серию, как у Акинфеева — Игорь Акинфеев в последнем матче Лиги чемпионов прервал неудачную серию. Это может сказаться на его игре? — Я вам должен сказать, что любой вратарь пожелал бы себе такую «неудачную» серию. Сколько у него там матчей? Пятьдесят? Каждый год человек стабильно играет в Лиге чемпионов.
      Спартачи то и в еврокубках редкие гости - а ты вот прям ЛЧ!!!
      Коля58
      Коля58
      сегодня в 00:05
      Больше очков для России чем Зенит и ЦСКА не приносил никто!
      Великолепный
      Великолепный ответил artsinalex
      сегодня в 00:04
      artsinalex:
      43 дырки у Игорька в рамках ))
      Черчесов | Любой вратарь хотел бы такую «неудачную» серию, как у Акинфеева

      — Игорь Акинфеев в последнем матче Лиги чемпионов прервал неудачную серию. Это может сказаться на его игре?

      — Я вам должен сказать, что любой вратарь пожелал бы себе такую «неудачную» серию. Сколько у него там матчей? Пятьдесят? Каждый год человек стабильно играет в Лиге чемпионов.
      Коля58
      Коля58
      сегодня в 00:04
      Могу понять ребят из ЦСКА да мы с ними в последние сезоны много раз спорили! У нас всегда мнения расходились! Но о Европе Спартаку лучше не вспоминать один позор от их игры в Европе!
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