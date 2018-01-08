Агент: «Помимо „Спартака“, Нуху интересуются и другие российские клубы»

Хосе Даниэль Хименес Посанко, агент защитника «Янг Бойз» Касима Нуху, подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется московский «Спартак»:

«Со мной контактировали представители „Спартака“, но конкретного предложения не поступало. Помимо „Спартака“, Нуху интересуются еще три клуба. Да, среди них есть и российские. В воскресенье мне звонили из одного российского клуба, спрашивали о Касиме.

Играет ли этот клуб в еврокубках? Сейчас нет.

Нуху считает, что „Спартак“ — очень хороший клуб, но все зависит от дальнейших действий „Спартака“».

По неофициальной информации, «красно-белые» предложили за ганца 10 млн евро.