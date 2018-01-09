Клуб из Чемпионшипа предлагал «Милану» 34 млн евро за Андре Силву

«Вулверхэмптон», ныне представляющий Чемпионшип, предлагал 34 млн евро за нападающего «Милана» Андре Силву, но «россонери» ответили отказом. Они считают, что 22-летнему футболисту просто требуется больше времени для адаптации к итальянскому футболу.

Силва был куплен прошлым летом за 38 млн евро. Футболист хорошо показывает себя в Лиге Европы, забив 8 мячей в 10 играх, но в Серии А за 12 матчей он вообще не отметился результативными действиями. Также на счету Силвы 11 голов в 18 встречах за сборную Португалии.