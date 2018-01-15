Нолито просит фанатов «Севильи» проявлять больше любви

Смена тренера не помогла «Севилье» улучшить игру. Напротив — команда при Винченцо Монтелле почти не набирает очков, а в последних пяти матчах чемпионата Испании заработала лишь один пункт. Нападающий андалусийцев Нолито просит болельщиков о поддержке в сложный для коллектива период:

«Сейчас для нас как никогда важно оставаться едиными. Мы нуждаемся в любви болельщиков.

Когда идет череда неудачных результатов, надо держаться вместе и много работать, потому что слишком просто пасть духом. Когда проигрываешь, возникает ужасное чувство, особенно когда искренне верил, что удастся заработать очки.

Нам надо больше доверять друг другу и верить в свои возможности».