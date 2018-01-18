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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 0:3 Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
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Рахимов: «Травма Джикии - катастрофа для сборной»

сегодня, 20:06

Российский специалист Рашид Рахимов прокомментировал ситуацию с защитником «Спартака» Георгием Джикией, который сегодня получил травму связок колена. Врачи «красно-белых» не исключают, что Джикия повредил крестообразные связки колена.

«Если диагноз подтвердится - это катастрофа. На сегодняшний день Джикия очень сильно прибавил, и это обещает стать большой потерей. Георгий сейчас очень уверенно начал играть. У нас и без того мало центральных защитников, и здесь еще такая травма... Но с другой стороны еще есть время, чтобы кого-то наиграть. Но все равно при нашем наборе качественных центральных защитников это станет большой потерей.

Стоит ли просить вернуться Василия Березуцкого? Я вообще думаю, что это нужно было сделать давно. Но насколько я слышал, они сами не хотят играть в сборной. В то же время считаю, что Березуцкие нашей сборной бы помогли».

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Все комментарии
salaga
salaga
сегодня в 21:01
Это "шоколадки" куклу вуду на него натравили.
Брулин
Брулин
сегодня в 20:50
Жесть... ЧМ через 5 месяцев, а у нас основной центральный защитник выбыл (( Здоровья, Жоре!
piercman
piercman ответил DVOK68
сегодня в 20:33
DVOK68:
Искренне пожелаю тебе такой же беды
    DVOK68
    DVOK68 ответил parallels
    сегодня в 20:31
    parallels:
    ничуть не жалко, долгого лазарета спартачу. когда зулус промес сломал данни, и не получил за это даже карточки,- хряки радостно визжали. а мы потеряли капитана почти на год. но жалко, конечно, что это джикия - а не сам промес.
      Kurtd
      Kurtd
      сегодня в 20:30
      Здоровья игроку. Глупо, конечно, в товарняке кресты порвать.
      parallels
      parallels
      сегодня в 20:27
        Svtur
        Svtur
        сегодня в 20:24
        Здоровья! Ждем заключения врачей.
        CTAPbIU
        CTAPbIU
        сегодня в 20:21
        Георгий здоровья!
        Legendary Liverpool
        Legendary Liverpool
        сегодня в 20:16
        сб россии = катастрофа
        Сергеевич вернулся 1
        Сергеевич вернулся 1
        сегодня в 20:15
        К сожалению это так. Пипец какой-то.. Быть может обойдётся.
        Байкал-38
        Байкал-38
        сегодня в 20:13
        Васю точно звать надо. И так защиты нету в России, так ещё и Джикия сломался.
        Klasse
        Klasse
        сегодня в 20:13
        это конец. сборную можно не собирать, ибо Джикия - это последний оплот всех надежд России.
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