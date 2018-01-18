Рахимов: «Травма Джикии - катастрофа для сборной»

Российский специалист Рашид Рахимов прокомментировал ситуацию с защитником «Спартака» Георгием Джикией, который сегодня получил травму связок колена. Врачи «красно-белых» не исключают, что Джикия повредил крестообразные связки колена.

«Если диагноз подтвердится - это катастрофа. На сегодняшний день Джикия очень сильно прибавил, и это обещает стать большой потерей. Георгий сейчас очень уверенно начал играть. У нас и без того мало центральных защитников, и здесь еще такая травма... Но с другой стороны еще есть время, чтобы кого-то наиграть. Но все равно при нашем наборе качественных центральных защитников это станет большой потерей.

Стоит ли просить вернуться Василия Березуцкого? Я вообще думаю, что это нужно было сделать давно. Но насколько я слышал, они сами не хотят играть в сборной. В то же время считаю, что Березуцкие нашей сборной бы помогли».