Каррера: «Джикия, учитывая его характер, восстановится раньше срока»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о травме защитника команды Георгия Джикии. Игрок «красно-белых» разорвал крестообразную связку колена и выбыл на долгий срок.

«В целом я доволен проведенным первым сбором. Единственная проблема - то, что, к сожалению, случилось с Георгием Джикией. Это крайне важный игрок для „Спартака“. Желаю ему скорейшего выздоровления, надеюсь, он станет еще сильнее. Думаю, с его характером Джикии потребуется меньше времени, чем говорят.

Четко осознал [когда услышал крик Джикии], какую серьезную травму получил Георгий. Я сам через подобное проходил, когда был футболистом, безусловно, эти ощущения крайне неприятные. Я пожелал Джикии быть сильным, посоветовал Георгию отнестись к ситуации оптимистично и постараться вернуться как можно скорее. Увы, такие вещи в футболе происходят».