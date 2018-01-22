Пирес: «Санчес не наёмник, он просто хотел, чтобы „Арсенал“ тратил деньги на трансферы»

Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес считает, что нападающий «канониров» Алексис Санчес принял решение покинуть стан лондонцев, так как не увидел у боссов клуба желания усиливать состав:

«Санчес не наемник. Если МЮ готов тратить большие деньги на него, то для игрока это хорошо. Но мне кажется, что Алексис хотел остаться в „Арсенале“. Я с ним не разговаривал, но сдается мне, что ему нравилось в „Арсенале“. Просто он хотел, чтобы клуб тратил деньги на усиление. Это мое мнение, возможно, я ошибаюсь».