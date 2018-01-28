Чалов наколотил 6 голов в мини-турнире на тренировке ЦСКА

ЦСКА сегодня провел очередную тренировку на сборе в Испании, а затем устроил мини-турнир из трех команд по шесть полевых.

Победили «красные», где выступали Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Бибрас Натхо, Федор Чалов, Александр Макаров и Астемир Гордюшенко. При этом Чалов забил в общей сложности шесть мячей.

Красные - Чёрные - 1:2 (Марио Фернандес - Дзагоев, Головин). Чёрные - Синие - 0:0. Синие - Красные - 1:2 (Бистрович - Чалов-2).

Чёрные - Красные - 0:1 (Чалов). Синие - Чёрные - 1:2 (Кучаев - Жиронкин-2). Красные - Синие - 2:0 (Натхо, Гордюшенко).

Красные - Чёрные - 0:0. Чёрные - Синие - 0:0. Синие - Красные - 0:3 (Чалов -3).

Завтра «армейцы» проведут контрольный матч с польским «Пястом». Начало в 18:00 мск.

Напомним, что в скором времени к ЦСКА должен присоединиться форвард Ахмед Муса.