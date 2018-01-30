«Алавес» подаст жалобу на судейство в матче с «Барселоной»

«Алавес» планирует подать жалобу на действия судьи в матче 22-го тура чемпионата Испании с каталонской «Барселоной». По мнению представителей «Алавеса», главный рефери той встречи Игнасио Иглесиас Вильянуэва допустил слишком много ошибок, которые стоили команде поражения.

В частности, по их мнению, судья не засчитал игру рукой у Жерара Пике, когда первый гол «Барселоны» забивал Луис Суарес. Также в «Алавесе» уверены, что и второй гол «Барселона» забила с нарушением правил: штрафной, который привел ко взятию ворот, был назначен неверно. Кроме того, по ходу игры судья не заметил игру рукой Умтити в своей штрафной площади.