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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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«Алавес» подаст жалобу на судейство в матче с «Барселоной»

сегодня, 00:58
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

«Алавес» планирует подать жалобу на действия судьи в матче 22-го тура чемпионата Испании с каталонской «Барселоной». По мнению представителей «Алавеса», главный рефери той встречи Игнасио Иглесиас Вильянуэва допустил слишком много ошибок, которые стоили команде поражения.

В частности, по их мнению, судья не засчитал игру рукой у Жерара Пике, когда первый гол «Барселоны» забивал Луис Суарес. Также в «Алавесе» уверены, что и второй гол «Барселона» забила с нарушением правил: штрафной, который привел ко взятию ворот, был назначен неверно. Кроме того, по ходу игры судья не заметил игру рукой Умтити в своей штрафной площади.

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Все комментарии
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил BarsfanBaku
сегодня в 11:07
BarsfanBaku:
и не только у Алавеса , тут глорикам тоже нужен пожарный , когда реал берет чемпионство молчат а как Барсе дали один раз выиграть все позор стыд 😂лучше узбокойтесь
В том году Реалу подарили чемпионство,не засчитав голы Барсы. В этом году опять не засчитывают голы Барсы,но как бы ни тянули Мадрид,там все равно холодно -19
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил BARCDJIN
сегодня в 11:05
BARCDJIN:
В Баку нынче снег и слёзки..Нгуушка..
В Баку +5. О снеге и речи нет )
амурец
амурец ответил Robbaggio
сегодня в 10:18
Robbaggio:
А может и прошлогодний полуфинальный матч ЛЧ с Баварией переиграть?
Бавария в прошлом году в полуфинале ЛЧ не играла, учите матчасть юноша
Robbaggio
Robbaggio ответил NOVA
сегодня в 09:31
А может и прошлогодний полуфинальный матч ЛЧ с Баварией переиграть?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:23
Судью пожурят, но очков-то не вернуть.
BarsfanBaku
BarsfanBaku ответил BARCDJIN
сегодня в 08:17
снега нет а про слез вообще молчу ...
BARCDJIN
BARCDJIN ответил амурец
сегодня в 08:11
амурец:
да хоть 10 жалоб пусть Алавес подаёт, не поможет, разве судьи дадут в обиду своё детище Барселону
Да еще в двух играх чистые голы не засчитали и отобрали чемпионство 2017, не засчитав гол Бетису ох уж эти судьишки..
BARCDJIN
BARCDJIN ответил BarsfanBaku
сегодня в 08:04
BarsfanBaku:
и не только у Алавеса , тут глорикам тоже нужен пожарный , когда реал берет чемпионство молчат а как Барсе дали один раз выиграть все позор стыд 😂лучше узбокойтесь
В Баку нынче снег и слёзки..Нгуушка..
BarsfanBaku
BarsfanBaku ответил barcelona and cruyff
сегодня в 07:54
и не только у Алавеса , тут глорикам тоже нужен пожарный , когда реал берет чемпионство молчат а как Барсе дали один раз выиграть все позор стыд 😂лучше узбокойтесь
Gorbuncov
Gorbuncov
сегодня в 07:53
Подавайте. Когда у Барсы в этом сезоне отобрали два решающих гола, когда мяч якобы не пересек линию ( хотя и без повторов всё было видно), никто очки не вернул.
vale46
vale46
сегодня в 07:45
Ныт.икам привет!вы как всегда здесь!
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 07:42
Собаки лают Караван идёт!
Реал космос
Реал космос
сегодня в 06:26
Это безполезно) стыдно за Барселонау
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 06:25
Без полезно. Все суды в сговоре с Барсой. Жаль Алавес ведь эти отнятые у них очки могут стоить вылета в конце сезона. В прошлой сезоне Алавес выйграла на Камп Ноу а в этом Барса решила заранее подстраховатся и как мы увидели не зря иначе опять проиграла бы!
амурец
амурец
сегодня в 03:14
да хоть 10 жалоб пусть Алавес подаёт, не поможет, разве судьи дадут в обиду своё детище Барселону
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 02:59
не поможет
NOVA
NOVA
сегодня в 02:04
надо наказать барсу тех поражением!!! так как там даже не ничья была бы, а матч выиграл заслуженно алавес!!! ну или переигровка нужна!!!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 01:42
У Алавеса горит не по-детски
dzvinka
dzvinka
сегодня в 01:24
они че, вообще оборзели в этом Алавесе. Им сухаря с барского стола кинули а они за руку кормящую их хватают... судья им не нравится, забыли что в лолигушке играют? Это им не футбол, но театр двух актеров, итить
Давуд
Давуд
сегодня в 01:14
Молчите и все
Saang
Saang
сегодня в 01:01
Где-то в России в этот момент ржет Будогосский...
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