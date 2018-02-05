Ватцке: «Если еще кто-то будет шантажировать „Боруссию“, у него будут большие проблемы»

05 февраля 2018, 23:17

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке предупредил игроков команды, чтобы они не думали повторить финт Усмана Дембеле и Пьера-Эмерика Обамеянга, которые бойкотировали тренировки, чтобы добиться перехода в «Барселону» и «Арсенал» соответственно, что им и удалось.

«На прошлой неделе я пообщался с командой и гарантировал им большие проблемы, если кто-то надумает шантажировать клуб для трансфера. Пощады не будет. Если такое повторится, этот игрок сразу отправится на трибуну».

Die Roten
06 февраля 2018 в 12:40
а что у тех двоих не было проблем вопрос
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответ BDA8181 (раскрыть)
06 февраля 2018 в 11:07
заставить то можно, это право клуба, но з/п то надо платить, да и потом денег с него не выручишь, клуб сработает в убыток...а деньги за них давали хорошие, тем более игрок не хочет играть за клуб...
neomessi
06 февраля 2018 в 07:22
ахах))
На словах Лев Толстой в на деле ....ххх Толстый )))
Два ведущих игрока покинули команду за 7 месяцев.
311
06 февраля 2018 в 01:48
Это Смолов воду мутит!)
BDA8181
06 февраля 2018 в 01:11
Давно нужно было казнить всех ,начиная с Обамеянга. А Дембеле заставить весь контракт просидеть.
Ruslik1982
05 февраля 2018 в 23:51
Паца-Ваца
