Ватцке: «Если еще кто-то будет шантажировать „Боруссию“, у него будут большие проблемы»

05 февраля 2018, 23:17

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» предупредил игроков команды, чтобы они не думали повторить финт Усмана Дембеле и Пьера-Эмерика Обамеянга, которые бойкотировали тренировки, чтобы добиться перехода в «Барселону» и «Арсенал» соответственно, что им и удалось.

«На прошлой неделе я пообщался с командой и гарантировал им большие проблемы, если кто-то надумает шантажировать клуб для трансфера. Пощады не будет. Если такое повторится, этот игрок сразу отправится на трибуну».