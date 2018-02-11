Роналду превзошел свой прошлогодний показатель по результативности

Несмотря на кризис «Реала», о котором многие сейчас говорят, 33-летний нападающий «сливочных» Криштиану Роналду набрал хорошую форму. Хет-трик в матче с «Реалом Сосьедад» позволил португальцу превзойти собственную результативность в прошлом сезоне.

Год назад к этой части сезона в активе Роналду было 21 взятие ворот (14 в Ла Лиге, 2 в Лиге чемпионов, 1 в Кубке Испании и 4 в клубном чемпионате мира).

В этом сезоне в копилке форварда уже 23 гола (11 в Ла Лиге, 9 в Лиге чемпионов, 2 в клубном чемпионате мира и 1 в Суперкубке Испании в ворота «Барселоны»).