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Роналду превзошел свой прошлогодний показатель по результативности

вчера, 15:27

Несмотря на кризис «Реала», о котором многие сейчас говорят, 33-летний нападающий «сливочных» Криштиану Роналду набрал хорошую форму. Хет-трик в матче с «Реалом Сосьедад» позволил португальцу превзойти собственную результативность в прошлом сезоне.

Год назад к этой части сезона в активе Роналду было 21 взятие ворот (14 в Ла Лиге, 2 в Лиге чемпионов, 1 в Кубке Испании и 4 в клубном чемпионате мира).

В этом сезоне в копилке форварда уже 23 гола (11 в Ла Лиге, 9 в Лиге чемпионов, 2 в клубном чемпионате мира и 1 в Суперкубке Испании в ворота «Барселоны»).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:27
красивая последняя песня
Sam Samych
Sam Samych ответил Apsny
вчера в 19:06
Apsny:
Это еще один показатель того что статистка не футболист, а просто замыкатель чужой работы.
Скажи мне, какая главная миссия нападающего на поле? Замыкать и забивать голы? Так в чем вопрос?
cevin cigan
cevin cigan ответил Apsny
вчера в 18:23
Apsny:
Это еще один показатель того что статистка не футболист, а просто замыкатель чужой работы.
    Apsny
    Apsny
    вчера в 18:04
    Это еще один показатель того что статистка не футболист, а просто замыкатель чужой работы.
    Сантус
    Сантус
    вчера в 17:26
    Он конечно неумолимо стареет,но то как он это делает вызывает уважение.....)
    barcelonistas
    barcelonistas ответил cevin cigan
    вчера в 17:23
    Дальше к бронзе Примеры и вылету в 1/8 ЛЧ?
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 17:19
    Барсуки лают,а Рон забивает и идёт дальше!
    магистрат Калавий
    магистрат Калавий ответил Nursultan_rma
    вчера в 16:42
    Ты новость читал? Там говорится о Баварии, Атлетико и Ювентусе?
    Nursultan_rma
    Nursultan_rma ответил КЭТиК
    вчера в 16:14
    КЭТиК
    Сегодня 16:07
    Слабокам в Лиге Чемпионов поназабивал и радуется.

    Слабокам? Ты имел ввиду бавария атлетико ювентус?
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 16:07
    Слабокам в Лиге Чемпионов поназабивал и радуется.
    mntr13
    mntr13
    вчера в 16:00
    Молодец
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:48
    Сюда бы ещё голы Андоррам-Фаррерам-Латвиям плюсовать в отборе к ЧМ....
    bexxx
    bexxx
    вчера в 15:41
    Ему не привыкать
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