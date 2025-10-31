«Осер» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Осер» – «Марсель», который состоится 1 ноября 2025 года.
«Осер»
«Осер» выглядит не лучшим образом в этом сезоне и заслуженно находится в зоне вылета. Команда набрала лишь семь очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1. В домашней игре с одним из лидеров чемпионата у хозяев наверняка будут возможности забить, но не так много, как хотелось бы. Любые набранные баллы на своем стадионе в этой игре будут считаться положительным результатом.
Два последних матча «Осера» завершились выездным поражением от «Страсбура» (0:3) и домашней неудачей с «Гавром» (0:1).
«Марсель»
«Марсель» неважно выглядит в последних матчах, однако сохраняет надежду побороться за лидерство в Лиге 1. Коллектив располагается на третьем месте с 19 баллами и отстает от «ПСЖ» всего на два пункта. В выездной игре с аутсайдером от гостей ждут победы, которая принесет важные три очка и как минимум не пропустит вперед конкурентов, а то и удастся подняться вышею
29 октября «Марсель» сыграл вничью с «Анже» (2:2), а 25 числа на выезде уступил «Лансу» (1:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Осер» – 5
- Ничья – 4.05
- Победит «Марсель» – 1.65
Статистика
- «Марсель» не может победить уже три поединка подряд во всех турнирах
- «Осер» проиграл пять из семи последних матчей на своем стадионе
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»
Прогноз
Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что гости смогут доказать на футбольном поле свое превосходство и добьются важной выездной победы.