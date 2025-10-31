«Осер» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761860455

сегодня, 00:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Осер» – «Марсель», который состоится 1 ноября 2025 года.

«Осер»

«Осер» выглядит не лучшим образом в этом сезоне и заслуженно находится в зоне вылета. Команда набрала лишь семь очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1. В домашней игре с одним из лидеров чемпионата у хозяев наверняка будут возможности забить, но не так много, как хотелось бы. Любые набранные баллы на своем стадионе в этой игре будут считаться положительным результатом.

Два последних матча «Осера» завершились выездным поражением от «Страсбура» (0:3) и домашней неудачей с «Гавром» (0:1).

«Марсель»

«Марсель» неважно выглядит в последних матчах, однако сохраняет надежду побороться за лидерство в Лиге 1. Коллектив располагается на третьем месте с 19 баллами и отстает от « ПСЖ » всего на два пункта. В выездной игре с аутсайдером от гостей ждут победы, которая принесет важные три очка и как минимум не пропустит вперед конкурентов, а то и удастся подняться вышею

29 октября «Марсель» сыграл вничью с «Анже» (2:2), а 25 числа на выезде уступил «Лансу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Осер» – 5

Ничья – 4.05

Победит «Марсель» – 1.65

Статистика

«Марсель» не может победить уже три поединка подряд во всех турнирах

«Осер» проиграл пять из семи последних матчей на своем стадионе

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что гости смогут доказать на футбольном поле свое превосходство и добьются важной выездной победы.