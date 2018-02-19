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РФС временно запретил регистрировать новых игроков «Тосно» и «Ростову»

вчера, 15:58

Источник сообщает, что РФС временно запретил «Ростову» и «Тосно» регистрировать новых игроков. 

«Запреты в отношении клубов будут сняты после того, как „Тосно“ выплатит петербургскому „Зениту“ задолженность по трансферному контракту о переходе защитника Евгения Чернова, а „Ростов“ рассчитается с бывшим полузащитником команды Александром Ерохиным, ныне выступающим за „Зенит“. Ростовская команда должна выплатить Ерохину задолженность по трудовому договору.

Также палата по разрешению споров РФС сняла с владивостокского клуба „Луч-Энергия“ запрет на регистрацию новых игроков. Кроме того, РФС обязал казанский „Рубин“ выплатить вратарю команды Александру Фильцову проценты (денежную компенсацию) за задержку заработной платы», - передает источник.

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Все комментарии
Dominators
Dominators ответил Рубиновый Дракон
вчера в 22:20
Рубиновый Дракон:
Да не убогее тебя)))Ты на стадион сходи,людей послушай,футбол посмотри....а потом здесь будешь рассуждаь кто чего больше добился..Рубин в еврокубках за 5 лет или Ростов с КББ за год..Гляжу мания величия вас посетила с "мошенником" во главе за прошлый сезон
Мы ходим и людей слушаем , это для тебя они быдло - как ты сам говорил . Иди с миром , топи за свой Спартак , многоликий ты наш .
Dominators
Dominators ответил Рубиновый Дракон
вчера в 21:59
Рубиновый Дракон:
Далеко ходить не нужно.Вернись на неделю назад и подивись своим комментам)))
Специально перечитал ,ты лжешь .
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Рубиновый Дракон
вчера в 21:16
Рубиновый Дракон:
Т.е. здравого ответа нет?Что и следовало ожидать..Свободен))))
Коляныч, я уже устал от твоих эмоциональных всплесков. Но Я всё-таки отвечу:
Древняя притча:
Подошёл Татаро-монгольский Хан Батый своей несметной ордой к стенам Ростова Великого и кричит: Русичи - здавайтесь - нас Орда! А ему в ответку отвечают: А На94!!! Коляныч, Всё... хорош, ты мне реально надоел, своей никому не нужной упертостью. Воюй со всем Соккером, если конечно у тебя силы сильные и юмор юморной ещё остался в пороховницах. Мне эти грязные дрязги неинтересны. На наш красавец стадион "Ростов-Арена" я обязательно пойду. Открытие 15.04.2018г. Матч ФК "Ростов" - ФК "СКА-Хабаровск". А 03.03.2018г. - наш выезд в Краснодар.
Absinthe6
Absinthe6
вчера в 21:12
Добро пожаловать на запад Олимпа. Послушайте там мнения о КББ. Мужики остались мужиками! А здесь интернетные герои.
Absinthe6
Absinthe6
вчера в 21:01
Но я помню, несмотря на разногласия по Азмуну, казанцы топили за Ростов. Спасибо!
Absinthe6
Absinthe6 ответил Рубиновый Дракон
вчера в 20:57
Рубиновый Дракон:
Да ты вообще красавчик)))Т.е. то,что Азмун сбежал в Ростов-это правильно,а то,что Рубин заплатил за Азмуна-это мошеничество..Ты сам себя то слышишь?)))))
Здесь не соглашусь. Азмун не сбежал в Ростов. Ваши юристы лопухнулись
Absinthe6
Absinthe6 ответил Рубиновый Дракон
вчера в 20:55
Рубиновый Дракон:
Вот и я про что...Активнее всего себя ведут здесь,кто на стадионы не ходят...Такие как Доминаторсы и Степки
Самое смешное, что Бекиичу предъявляют то, что он делал поблажки в контрактах. О таковых не знаю. Видимо, эти более ознакомлены. Но не могу представить, как можно подписать договор с тем же Ерохиным (лидером Урала, на которого претендовали практически все топ-клубы ПЛ). Мол, мы зарплаты, конечно, задерживаем на полгода, но подпиши на наших условиях. Ведь ты переходишь в Ростов, который на тот момент только начинал подниматься. Бред!
vistory
vistory
вчера в 20:55
Должникоав развелось, гавкают много, играть не умеют.
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Dominators
вчера в 20:53
Dominators:
Да , пора тебе в армию , утомил ты меня . На чужом горе счастья не создашь .Привет Бекиевичу .
Т.е. здравого ответа нет?Что и следовало ожидать..Свободен))))
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Лёха Шахтинский
вчера в 20:52
Лёха Шахтинский:
Коля, я за свои слова в ответе - 250%. Это пока не по фене, а просто по-пацански. Мне твой казанский Рубин - по большому барабану. Мой тебе совет: не груби Ростовским парням. Твои ответы смотрятся со стороны - просто убого и некрасиво - как шавка мелкая тявкает на идущих нормальных людей. Больше дискуссий не будет. Давай - Взрослей.
Да не убогее тебя)))Ты на стадион сходи,людей послушай,футбол посмотри....а потом здесь будешь рассуждаь кто чего больше добился..Рубин в еврокубках за 5 лет или Ростов с КББ за год..Гляжу мания величия вас посетила с "мошенником" во главе за прошлый сезон
Dominators
Dominators ответил Рубиновый Дракон
вчера в 20:50
Рубиновый Дракон:
Вот и я про что...Активнее всего себя ведут здесь,кто на стадионы не ходят...Такие как Доминаторсы и Степки
Да , пора тебе в армию , утомил ты меня . На чужом горе счастья не создашь .Привет Бекиевичу .
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Dominators
вчера в 20:49
Dominators:
Переход Азмуна в Ростов был действительно честен . Ничего Рубин не смог сфабриковать . Переход Азмуна обратно - сплошной туман .И так по всем игрокам .
Да ты вообще красавчик)))Т.е. то,что Азмун сбежал в Ростов-это правильно,а то,что Рубин заплатил за Азмуна-это мошеничество..Ты сам себя то слышишь?)))))
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Absinthe6
вчера в 20:47
Absinthe6:
Я был. И когда плакат выкладывали "Бердыев-герой" тоже был. Правда, не участвовал. Интернетные герои только на соккере и могут высказывать своё
Вот и я про что...Активнее всего себя ведут здесь,кто на стадионы не ходят...Такие как Доминаторсы и Степки
Dominators
Dominators ответил Рубиновый Дракон
вчера в 20:47
Рубиновый Дракон:
Игроки идут за тренером..Это нормально.Что-то я в прошлом году от тебя не слышал обвинений в мой адрес,когда поддержал переход Азмуна в Ростов..Помню,что ты меня истерично лайкал на эту тему)))
Переход Азмуна в Ростов был действительно честен . Ничего Рубин не смог сфабриковать . Переход Азмуна обратно - сплошной туман .И так по всем игрокам .
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Рубиновый Дракон
вчера в 20:46
Рубиновый Дракон:
Ты то про Татарстан что знаешь?))))"Пацаны очень хотели играть в РФПЛ за призовые места, ЛЧ и ЛЕ. У Вас это не получится никогда"(С)Тебе напомнить кого Рубин обыгрывал в ЛЧ и ЛЕ или ты Ростов начал болеть с прошлого года и за футболом следить..?Леша,следи за своими словами....
Коля, я за свои слова в ответе - 250%. Это пока не по фене, а просто по-пацански. Мне твой казанский Рубин - по большому барабану. Мой тебе совет: не груби Ростовским парням. Твои ответы смотрятся со стороны - просто убого и некрасиво - как шавка мелкая тявкает на идущих нормальных людей. Больше дискуссий не будет. Давай - Взрослей.
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Dominators
вчера в 20:44
Dominators:
Найди , назови хоть один мой комментарий , где я восхищаюсь ЦСКА или Зенитом .Коля все таки нужна адекватность .
Далеко ходить не нужно.Вернись на неделю назад и подивись своим комментам)))
Dominators
Dominators ответил Рубиновый Дракон
вчера в 20:43
Рубиновый Дракон:
Ну ты больше плачешься за конебомжей..и что?)))Симпатичней стал от этого?))
Найди , назови хоть один мой комментарий , где я восхищаюсь ЦСКА или Зенитом .Коля все таки нужна адекватность .
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Dominators
вчера в 20:43
Dominators:
Это не дает ему оснований пользоваться игроками Ростова и самим ФК Ростов , как своим кошельком .
Игроки идут за тренером..Это нормально.Что-то я в прошлом году от тебя не слышал обвинений в мой адрес,когда поддержал переход Азмуна в Ростов..Помню,что ты меня истерично лайкал на эту тему)))
Absinthe6
Absinthe6 ответил Рубиновый Дракон
вчера в 20:41
Рубиновый Дракон:
Тебя там не было?(( https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=-5BtlQSsAPA
Я был. И когда плакат выкладывали "Бердыев-герой" тоже был. Правда, не участвовал. Интернетные герои только на соккере и могут высказывать своё
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Dominators
вчера в 20:41
Dominators:
Леха , он ноет больше за Спартак и Бердыева , - на Рубин ему плевать .
Ну ты больше плачешься за конебомжей..и что?)))Симпатичней стал от этого?))
Dominators
Dominators ответил Рубиновый Дракон
вчера в 20:40
Рубиновый Дракон:
Тебя там не было?(( https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=-5BtlQSsAPA
Это не дает ему оснований пользоваться игроками Ростова и самим ФК Ростов , как своим кошельком .
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Dominators
вчера в 20:38
Dominators:
Да , рыбак рыбака видит издалека .
Тебя там не было?((
Dominators
Dominators ответил Рубиновый Дракон
вчера в 20:37
Рубиновый Дракон:
Я верю,дружище,что таких как ты в Ростове большинство
Да , рыбак рыбака видит издалека .
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Absinthe6
вчера в 20:35
Absinthe6:
Говорим "Спасибо" и лично для меня этот человек велик. Не обращай внимания на 40ов
Я верю,дружище,что таких как ты в Ростове большинство
Dominators
Dominators ответил Лёха Шахтинский
вчера в 20:35
Лёха Шахтинский:
Коля - Добрый вечер! Ты со мной кстати не поздоровался сегодня. Ты свято веришь, что Курбан ББ создаст в Казани - жесткую команду-убийцу грандов РФПЛ и Европы? Как у нас в Ростове было? Я не верю. У нас тогда все классно сложились и в апогей все звезды на небосклоне стали. Пацаны очень хотели играть в РФПЛ за призовые места, ЛЧ и ЛЕ. Отлично все получилось. У Вас это не получится никогда. У татар менталитет не тот. У Вас в Казани нет нормальных Мужиков, нет нормальных футболистов и нет жесткого Мужского характера. Дрязги одни и разборки - кто прав, а кто виноват. А ноешь на Соккере за Рубин - только ты. Давай свою ответку про Ростов. Жду.
Леха , он ноет больше за Спартак и Бердыева , - на Рубин ему плевать .
Absinthe6
Absinthe6 ответил Лёха Шахтинский
вчера в 20:34
Лёха Шахтинский:
Коля - Добрый вечер! Ты со мной кстати не поздоровался сегодня. Ты свято веришь, что Курбан ББ создаст в Казани - жесткую команду-убийцу грандов РФПЛ и Европы? Как у нас в Ростове было? Я не верю. У нас тогда все классно сложились и в апогей все звезды на небосклоне стали. Пацаны очень хотели играть в РФПЛ за призовые места, ЛЧ и ЛЕ. Отлично все получилось. У Вас это не получится никогда. У татар менталитет не тот. У Вас в Казани нет нормальных Мужиков, нет нормальных футболистов и нет жесткого Мужского характера. Дрязги одни и разборки - кто прав, а кто виноват. А ноешь на Соккере за Рубин - только ты. Давай свою ответку про Ростов. Жду.
Почему до КББ на протяжении многих лет мы в РПЛ влачили жалкое существование? Кубок при Божовиче - именно это можно назвать случайным совпадением в звездах.
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Dominators
вчера в 20:34
Dominators:
Благодаря этой должности он и собрал сейчас 8 игроков Ростова в Рубине .Спасибо .
Благодаря этой должности РОстов смог выступить в еврокубках)))Но тебе это долго объяснять
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Лёха Шахтинский
вчера в 20:33
Лёха Шахтинский:
Коля - Добрый вечер! Ты со мной кстати не поздоровался сегодня. Ты свято веришь, что Курбан ББ создаст в Казани - жесткую команду-убийцу грандов РФПЛ и Европы? Как у нас в Ростове было? Я не верю. У нас тогда все классно сложились и в апогей все звезды на небосклоне стали. Пацаны очень хотели играть в РФПЛ за призовые места, ЛЧ и ЛЕ. Отлично все получилось. У Вас это не получится никогда. У татар менталитет не тот. У Вас в Казани нет нормальных Мужиков, нет нормальных футболистов и нет жесткого Мужского характера. Дрязги одни и разборки - кто прав, а кто виноват. А ноешь на Соккере за Рубин - только ты. Давай свою ответку про Ростов. Жду.
Ты то про Татарстан что знаешь?))))"Пацаны очень хотели играть в РФПЛ за призовые места, ЛЧ и ЛЕ. У Вас это не получится никогда"(С)Тебе напомнить кого Рубин обыгрывал в ЛЧ и ЛЕ или ты Ростов начал болеть с прошлого года и за футболом следить..?Леша,следи за своими словами....
Absinthe6
Absinthe6 ответил Рубиновый Дракон
вчера в 20:31
Рубиновый Дракон:
Мой кумир стал вице-президентом ФК Ростов только из-за того,что тренером он не смог бы искать спонсоров и договариваться с учреждениями о финансовой помощи клубу,т.к. тренер на это не имеет никаких прав.А КББ и от Голубева вашего "завтраки" кушал и спонсоров искал и успевал команду тренировать...Хоть за это могли бы сказать ему "Спасибо",а не слюнями и проклятиями в его адрес брызгать...
Говорим "Спасибо" и лично для меня этот человек велик. Не обращай внимания на 40ов
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил Рубиновый Дракон
вчера в 20:29
Рубиновый Дракон:
И здесь Бердыев виноват,что Голубев зарплат не платит?))))Вы такие смешные в последнее время..Не,не мужики..это точно..ноете часто без повода
Коля - Добрый вечер! Ты со мной кстати не поздоровался сегодня. Ты свято веришь, что Курбан ББ создаст в Казани - жесткую команду-убийцу грандов РФПЛ и Европы? Как у нас в Ростове было? Я не верю. У нас тогда все классно сложились и в апогей все звезды на небосклоне стали. Пацаны очень хотели играть в РФПЛ за призовые места, ЛЧ и ЛЕ. Отлично все получилось. У Вас это не получится никогда. У татар менталитет не тот. У Вас в Казани нет нормальных Мужиков, нет нормальных футболистов и нет жесткого Мужского характера. Дрязги одни и разборки - кто прав, а кто виноват. А ноешь на Соккере за Рубин - только ты. Давай свою ответку про Ростов. Жду.
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