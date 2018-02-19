РФС временно запретил регистрировать новых игроков «Тосно» и «Ростову»

Источник сообщает, что РФС временно запретил «Ростову» и «Тосно» регистрировать новых игроков.

«Запреты в отношении клубов будут сняты после того, как „Тосно“ выплатит петербургскому „Зениту“ задолженность по трансферному контракту о переходе защитника Евгения Чернова, а „Ростов“ рассчитается с бывшим полузащитником команды Александром Ерохиным, ныне выступающим за „Зенит“. Ростовская команда должна выплатить Ерохину задолженность по трудовому договору.

Также палата по разрешению споров РФС сняла с владивостокского клуба „Луч-Энергия“ запрет на регистрацию новых игроков. Кроме того, РФС обязал казанский „Рубин“ выплатить вратарю команды Александру Фильцову проценты (денежную компенсацию) за задержку заработной платы», - передает источник.