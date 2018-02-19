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Деку: «Результат матча с „Барселоной“ не станет определяющим для Конте в „Челси“»

вчера, 17:17
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона22:45 Не начался

Бывший полузащитник «Челси» Деку считает, что поражение «синих» от «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов не станет для лондонцев катастрофой:

«В современные дни „Челси“ — большой клуб, а на все большие клубы давит необходимость добиваться побед. Даже в Англии, где менеджеры обычно работают дольше. При этом история „Челси“ отличается от путей других английских клубов. Конечно, команду ждет большой вызов.

Поражение от „Барселоны“ не станет катастрофой. Конечно, „Челси“ желает пройти дальше, но я не думаю, что это противостояние определит судьбу тренера. 

Неприятно потерять Косту и Матича, они обрели большое значение для „Челси“. Пускай Альваро Мората начал очень неплохо, но пока он не стал заменой Диего».

Берегись, «Челси». «Барселона» ставит рекорды

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Все комментарии
Александр Нeвский
Александр Нeвский
вчера в 18:06
с чего такие мысли, что Челси проиграет?

Впрочем, это нам на руку. Челси в очередной раз накажет барселону
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