«Мец» – «Ланс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 00:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Мец» – «Ланс», который состоится 29 октября 2025 года.

«Мец»

«Мец» остается одним из самых популярных «клубов-лифтов», который маневрирует между Лигой 1 и Лигой 2. Сейчас команда является абсолютным аутсайдером Лиги 1 и набрала всего два пункта, отставая даже от ближайшего соперника уже на пять пунктов. Если сейчас хозяева не начнут решать свои проблемы, то к зиме отрыв будет очень большой и половину сезона коллектив будет доигрывать без турнирной мотивации, ожидая очередное понижение в Лигу 2.

26 октября «Мец» проиграл на выезде «Лиллю» (1:6), а 19 числа команда проиграла и «Тулузе» (0:4).

«Ланс»

«Ланс» выиграл большинство последних матчей и вообще набрал неплохую форму. Команда располагается на втором месте с 19 баллами и всего на один пункт отстает от лидера « ПСЖ ». В матче на выезде с главным аутсайдером чемпионата Франции, гости рассчитывают лишь на победный результат, который позволит как минимум еще на неделю сохранить за собой вторую позицию.

25 октября «Ланс» обыграл на своем поле «Марсель» (2:1), а 19 числа с тем же счетом одолел « ФК Париж» (2:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Мец» – 6.4

Ничья – 4.5

Победит «Ланс» — 1.5

Статистика

«Ланс» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Мец» не может победить на своем поле уже четыре матча подряд

Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Ланса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. «Ланс» борется за лидерство в Лиге 1 и наверняка найдет подходы к воротам последней команды Лиги 1, что должно неминуемо привести к победе.