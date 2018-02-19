Агент Диавара подтвердил интерес к игроку со стороны клубов АПЛ

Агент полузащитника «Наполи» Амаду Диавара подтвердил, что игроком интересуются клубы из английской Премьер-Лиги.
«Нелегко показывать свою лучшую форму, если вы выходите на поле лишь раз в месяц. Когда Амаду станет получать больше игровой практики, он станет игроком мирового класса.
Да, некоторые клубы из АПЛ проявляли интерес, но речь о трансфере преждевременна».
Ранее ходили слухи, что интерес к Диавара проявляет «Челси».
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