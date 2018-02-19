Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2017/2018

Агент Диавара подтвердил интерес к игроку со стороны клубов АПЛ

19 февраля 2018, 14:51

Агент полузащитника «Наполи» Амаду Диавара подтвердил, что игроком интересуются клубы из английской Премьер-Лиги. 

«Нелегко показывать свою лучшую форму, если вы выходите на поле лишь раз в месяц. Когда Амаду станет получать больше игровой практики, он станет игроком мирового класса.

Да, некоторые клубы из АПЛ проявляли интерес, но речь о трансфере преждевременна».

Ранее ходили слухи, что интерес к Диавара проявляет «Челси».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Симеоне высказался о значимости Гризманна для команды
Сегодня, 09:34
Занзибар и Танзания готовы сыграть со сборной России в следующем году
22 ноября
Нагельсманн после поражения Германии: «Нужно принять текущую ситуацию»
22 ноября
Бывший тренер Роналду оценил вероятность перехода Криштиану в «Зенит»
21 ноября
Эндрик рассказал о своём выборе между Месси и Роналду
20 ноября
Мбаппе рассказал, как Месси изменился в ПСЖ
20 ноября
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 