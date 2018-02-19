Агент Диавара подтвердил интерес к игроку со стороны клубов АПЛ

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19 февраля 2018, 14:51

Агент полузащитника «Наполи» подтвердил, что игроком интересуются клубы из английской Премьер-Лиги.



«Нелегко показывать свою лучшую форму, если вы выходите на поле лишь раз в месяц. Когда Амаду станет получать больше игровой практики, он станет игроком мирового класса.



Да, некоторые клубы из АПЛ проявляли интерес, но речь о трансфере преждевременна».



Ранее ходили слухи, что интерес к Диавара проявляет «Челси».