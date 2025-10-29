«Лорьян» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761687274

сегодня, 00:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лорьян» – « ПСЖ », который состоится 29 октября 2025 года.

«Лорьян»

После возвращения в Лигу 1 «Лорьян» не очень-то и радует своих болельщиков и на данный момент вполне закономерно обитает в зоне вылета. Команда набрала восемь очков и на один пункт отстает сразу от четверых соперников в турнирной таблице. Сложно представить, что хозяева не дадут забрать три очка чемпиону Франции и Европы « ПСЖ », но в футболе случается разное.

26 октября «Лорьян» проиграл на выезде «Анже» (0:2), а 19 числа сыграл вничью с «Брестмо»

« ПСЖ »

Пара недавних ничейных результатов не повлияла на « ПСЖ », который недавно одержал две уверенные победы в разных турнирах. Парижане идут на первом месте с 20 баллами, но позади целая группа преследователей, поэтому любая потеря очков сдвинет подопечных Луиса Энрике с первого места, чего чемпиона Франции снова допустить в ближайшее время точно не хочет.

25 октября « ПСЖ » уверенно обыграл «Брест» (3:0), а в Лиге чемпионов разгромил на выезде «Байер» (7:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Лорьян» – 11

Ничья – 6.2

Победит « ПСЖ » — 1.25

Статистика

«Лорьян» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

« ПСЖ » выиграл семь поединков на выезде во всех турнирах

Парижский клуб выиграл три из пяти матчей с «Лорьяном»

Прогноз