«Лорьян» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лорьян» – «ПСЖ», который состоится 29 октября 2025 года.
«Лорьян»
После возвращения в Лигу 1 «Лорьян» не очень-то и радует своих болельщиков и на данный момент вполне закономерно обитает в зоне вылета. Команда набрала восемь очков и на один пункт отстает сразу от четверых соперников в турнирной таблице. Сложно представить, что хозяева не дадут забрать три очка чемпиону Франции и Европы «ПСЖ», но в футболе случается разное.
26 октября «Лорьян» проиграл на выезде «Анже» (0:2), а 19 числа сыграл вничью с «Брестмо»
«ПСЖ»
Пара недавних ничейных результатов не повлияла на «ПСЖ», который недавно одержал две уверенные победы в разных турнирах. Парижане идут на первом месте с 20 баллами, но позади целая группа преследователей, поэтому любая потеря очков сдвинет подопечных Луиса Энрике с первого места, чего чемпиона Франции снова допустить в ближайшее время точно не хочет.
25 октября «ПСЖ» уверенно обыграл «Брест» (3:0), а в Лиге чемпионов разгромил на выезде «Байер» (7:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Лорьян» – 11
- Ничья – 6.2
- Победит «ПСЖ» — 1.25
Статистика
- «Лорьян» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «ПСЖ» выиграл семь поединков на выезде во всех турнирах
- Парижский клуб выиграл три из пяти матчей с «Лорьяном»
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ» с форой (-2), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.05. «ПСЖ» наверняка выиграет этот поединок, но и забьет немало голов, ведь оборона соперника очень слабая.