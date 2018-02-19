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«Лас-Пальмас» совершил рекордную продажу, отправив форварда в Китай

вчера, 19:30

Китайский клуб «Бэйцзин Гоань» приобрел нападающего «Лас-Пальмаса» Хонатана Виеру. Сегодня 28-летний игрок прошел медобследование в Лиссабоне, и о сделке объявили официально.

Канарский коллектив не разглашал стоимость продажи, но ранее сообщалось, что она близка к 25 миллионам евро, так что этот трансфер стал для «Лас-Пальмаса» рекордным. При этом «желтые» получат 30% от последующей продажи футболиста и ряд бонусов за успешные выступления Хонатана.

По неофициальной информации, Виера будет зарабатывать в «Бэйцзин Гоань» от 6 до 8 млн евро за сезон. Сам форвард не скрывал, что едет в Китай ради денег, которые позволят обеспечить безбедное будущее ему и его семье.

Напомним, что в начале февраля «Лас-Пальмас» представил новичка — экс-нападающего «Спартака» Эммануэля Эменике.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:39
Вот эти 30% от последующей продажи этого Виеры и есть его реальная стоимость..
Первый раз о нем слышу. Смотрел матчи Лас-Пальмаса.. Но из всех их напов запомнил только Хесе, когда он там играл. А значит, ничего особенного.
За эти деньги они могут не только Эменике купить, но и всех бывших напов Спартака сразу.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:20
Китайцы какую-то подделку купили.
cska.78
cska.78
вчера в 20:13
Китай - хорошая кормушка!
loko7
loko7
вчера в 20:01
Они уже одной ногой в сегунде, но зато хоть заработали
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:55
Купите Дзюбу за миллиард!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:40
Никогда даже не слышал о таком.
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