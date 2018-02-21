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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Голкипер «Атлетика»: «Наша задача в ответном матче со „Спартаком“ - закрепить успех»

вчера, 20:13
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак23:05 Не начался

Вратарь «Атлетика» Яго Эррерин поделился ожиданиями от ответного матча со «Спартаком» в 1/16 финала Лиги Европы:

«Результат мы привезли из России положительный, но это ничего еще не значит. „Спартаку“ нечего терять. И наша задача - закрепить успех. Главный наш плюс  - возможность воспользоваться зонами в обороне соперника, ведь он будет с первых минут атаковать. Мы очень хотим пройти в Лиге Европы как можно дальше. Иначе получится, что мы зря потратили столько сил, пробиваясь через групповой турнир. В выходные нас ждет важный матч против „Малаги“ в чемпионате Испании, но давайте не забегать вперед. Не забывайте, мы еще не прошли „Спартак“. 

Мы слышим много разговоры о том, что в Бильбао прилетело много ультрас „Спартака“. Но я уверен, что среди гостей хватает тех, кто хочет просто насладиться футболом и красотой нашего города».

Напомним, что первый поединок в Москве завершился победой коллектива из Бильбао со счетом 3:1. Ответный матч состоится 22 февраля в Испании.

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Все комментарии
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
вчера в 22:39
    CTAPbIU
    CTAPbIU
    вчера в 22:23
    Желаю крупно провалить вашу задачу!
    Faustello
    Faustello ответил cpartak60
    вчера в 20:59
    cpartak60:
    че ты в россии то живешь?уе отсюда!
      Валерыч
      Валерыч
      вчера в 20:59
      Готовься плюхи принимать, вратаришка! Как минимум трёшку тебе вкатим!
      Faustello
      Faustello
      вчера в 20:58
      Завтра новая серия комедии "Пупсики в ЕК" )))
      Alex-96
      Alex-96 ответил cpartak60
      вчера в 20:57
      cpartak60:
      че ты в россии то живешь?уе отсюда!
        cpartak60
        cpartak60 ответил Alex-96
        вчера в 20:44
        Alex-96:
        Просто поимейте спартак еще разок, я от первой игры получил удовольствие, особенно от игры кутепова и реброва.
        че ты в россии то живешь?уе отсюда!
        kust07
        kust07
        вчера в 20:38
        Ваша задача проиграть!
        Alex-96
        Alex-96
        вчера в 20:30
        Просто поимейте спартак еще разок, я от первой игры получил удовольствие, особенно от игры кутепова и реброва.
        ДСА
        ДСА
        вчера в 20:29
        Задача не профукать все
        Saang
        Saang
        вчера в 20:16
        Вам в Москве отчасти повезло - по какой-то причине наши красно-белые кретины настроились на легкую прогулку (как Севилья в Москве). А в этот раз Спартак даст серьезный бой - посмотрим кто кого при полной выкладке.
        EAGuar As
        EAGuar As
        вчера в 20:16
        Победы Спартаку и крупной .
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