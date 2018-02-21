Голкипер «Атлетика»: «Наша задача в ответном матче со „Спартаком“ - закрепить успех»

Вратарь «Атлетика» Яго Эррерин поделился ожиданиями от ответного матча со «Спартаком» в 1/16 финала Лиги Европы:

«Результат мы привезли из России положительный, но это ничего еще не значит. „Спартаку“ нечего терять. И наша задача - закрепить успех. Главный наш плюс - возможность воспользоваться зонами в обороне соперника, ведь он будет с первых минут атаковать. Мы очень хотим пройти в Лиге Европы как можно дальше. Иначе получится, что мы зря потратили столько сил, пробиваясь через групповой турнир. В выходные нас ждет важный матч против „Малаги“ в чемпионате Испании, но давайте не забегать вперед. Не забывайте, мы еще не прошли „Спартак“.

Мы слышим много разговоры о том, что в Бильбао прилетело много ультрас „Спартака“. Но я уверен, что среди гостей хватает тех, кто хочет просто насладиться футболом и красотой нашего города».

Напомним, что первый поединок в Москве завершился победой коллектива из Бильбао со счетом 3:1. Ответный матч состоится 22 февраля в Испании.