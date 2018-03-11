Артур станет игроком «Барселоны» в июле

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что руководство каталонского клуба согласовало с «Гремио» трансфер полузащитника Артура, как это и ожидалось ранее.
Трансферная стоимость 21-летнего футболиста составила 30 млн евро + 9 миллионов бонусами. Переход игрока состоится 1 июля.
