Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИспания. Примера 2017/2018

Артур станет игроком «Барселоны» в июле

11 марта 2018, 14:15

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что руководство каталонского клуба согласовало с «Гремио» трансфер полузащитника Артура, как это и ожидалось ранее.

Трансферная стоимость 21-летнего футболиста составила 30 млн евро + 9 миллионов бонусами. Переход игрока состоится 1 июля.

Подписывайся в ВК
Все новости
Экс-форвард «Амкара» продолжит карьеру в чемпионате Казахстана
09 марта 2018
СлухиВ Париже готовят перестановки. Луис Энрике может сменить Эмери
07 марта 2018
Официально«Кристал Пэлас» подписал бывшего вратаря «Ливерпуля»
02 марта 2018
Мбиа покидает «Хебей Чайна Форчун»
02 марта 2018
Бакамбу обошел Обамеянга в списке самых дорогих африканских игроков
01 марта 2018
Официально«Бешикташ» выкупил у «Сандерленда» контракт Ленса
01 марта 2018
Сортировать
Все комментарии
vovinho11
vovinho11 ответ En Sabah Nur (раскрыть)
14 марта 2018 в 07:42
Зико тоже Артур
Sadjon
Sadjon
11 марта 2018 в 19:01
Очень перспективный игрок.....добротный трансфер...
En Sabah Nur
En Sabah Nur
11 марта 2018 в 17:56
Артур)) Какое те ну вот совсем не латиноамериканское имя))
Санчо Панса
Санчо Панса
11 марта 2018 в 17:15
Впервые слышу о таком футболисте, если честно! Посмотрим, что за фрукт такой бразильский)
Romeo 777
Romeo 777
11 марта 2018 в 16:20
В следующем сезоне и посмотрим, что из себя представляет. Смысла нет сейчас что-то говорить в пустую.
ДСА
ДСА
11 марта 2018 в 15:13
ВсЕ же ценник удалось слегка опустить
Kaiser ---
Kaiser ---
11 марта 2018 в 14:54
Очередной Арда Туран
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
11 марта 2018 в 14:53
Гомеш, версия 2.0
Брулин
Брулин
11 марта 2018 в 14:33
еще один сериал закончен. поздравляю вас, телезрители!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
11 марта 2018 в 14:22
Ну удачи что ли)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 