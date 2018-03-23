Лунев — лучший игрок «Зенита» в марте

23 марта 2018, 14:12

Вратарь «Зенита» признан лучшим футболистом команды в марте.

В трех матчах этого месяца Лунев пропустил три мяча и отбил пенальти в игре против «Лейпцига».

26-летний голкипер перешел в «Зенит» в декабре 2016 года.