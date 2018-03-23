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Лунев — лучший игрок «Зенита» в марте

23 марта 2018, 14:12

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев признан лучшим футболистом команды в марте.

В трех матчах этого месяца Лунев пропустил три мяча и отбил пенальти в игре против «Лейпцига».

26-летний голкипер перешел в «Зенит» в декабре 2016 года.

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Все комментарии
DonaDonni
DonaDonni
27 марта 2018 в 10:23
ЕСЛИ ВРАТАРЬ В ЗЕНИТЕ ЛУЧШИЙ ТОГДА В ЗЕНИТЕ ВСЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО БРАТКИ. НЕ ВИДАТЬ ВАМ ЛЧ И ТЕМ ПАЧЕ ЧЕМПИОНСТВА КАК СВОИ УШЕЙ ГОСПОДА КРИВОНОГИЕ.
KURUM
KURUM
25 марта 2018 в 16:17
Лунтик..
112910415
112910415
25 марта 2018 в 12:02
вратарь молодец!
0-0 в ближайших 7 турах - вполне реально
Nikola45
Nikola45
24 марта 2018 в 19:21
Как мне кажется пора уходить с этого гадюшника! Администрация сайта поощряет Спартаковский беспредел!
Господа администрация соккера! Вы что не замечаете ничего???
KLINSI
KLINSI
23 марта 2018 в 22:51
Jeck DenielseJeck Denielse сегодня в 20:06
335 комментов......
300 из них - диагноз.....

Что твориться то ??

Та ладно, сайт давно уже свинячий.
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
    23 марта 2018 в 20:21
    Внимательнее читай мой комментарий о кубке России
    Сезон ещё не окончен, так что наши затраты вам не сейчас подсчитывать
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    23 марта 2018 в 20:06
    335 комментов......
    300 из них - диагноз.....

    Что твориться то ??
      alfranza
      alfranza
      23 марта 2018 в 19:41
      По праву. Единственный кто действительно хочет играть в футбол.
      ChsZ
      ChsZ
      23 марта 2018 в 19:20
      Лунёв - самый перспективный вратарь в России.
      Saang
      Saang ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
      23 марта 2018 в 18:35
      Щас еще манго налетит на слив
      Saang
      Saang ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
      23 марта 2018 в 18:22
      У вас похоже какие-то свои тарифы оплаты... О_О_О_О_О_О_О_О_О_О_О
      Saang
      Saang ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
      23 марта 2018 в 18:19
      Показать ему мои ноги, выемные протезы зубов, глазную клетку, волосатый грудак?)
      Saang
      Saang ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
      23 марта 2018 в 18:17
      А что делать когда придет Степка?
      Saang
      Saang
      23 марта 2018 в 18:16, ред.
      Итак, Господа, наши враги здесь уничтожены, предлагаю всем переместиться на ветку матча и поболеть за наших!
      Борисыч1
      Борисыч1
      23 марта 2018 в 18:13
      Молодец! Среди овец ))))
      Kostya_Kostya
      Kostya_Kostya ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
      23 марта 2018 в 17:50
      Да не обращай на него внимание.Это местный троль.Его единственная функция-это пообзывать Зенит.Уже складывается ощущение что весь смысл жизни человека-зайти на соккер да написать гадость.Да и с нашей стороны много таких же.Эти люди делают из сайта какой то базар.Но признаюсь без них было бы скучно
      Saang
      Saang ответ Степан капуста (комментарий удален) (раскрыть)
      23 марта 2018 в 17:47
      Так вот как выглядит ЛЕГЕНДА...
      BloodyНeart
      BloodyНeart ответ makkie (раскрыть)
      23 марта 2018 в 17:45
      Нет,BloodyHeart!
      makkie
      makkie ответ BloodyНeart (раскрыть)
      23 марта 2018 в 17:44
      Котлин, ты?)
      Saang
      Saang ответ BloodyНeart (раскрыть)
      23 марта 2018 в 17:42
      ...
      BloodyНeart
      BloodyНeart
      23 марта 2018 в 17:41
      Зенит самый популярный клуб Восточной Европы!
      Saang
      Saang ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
      23 марта 2018 в 17:28
      Но мы ведь не дадим им забыть этот день?)
      Saang
      Saang ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
      23 марта 2018 в 17:27, ред.
      Четыре раза от меня, три от тебя и разок от модеров. Пропустил даже больше чем его любимый Спартак)
      Saang
      Saang ответ Ген Геныч (раскрыть)
      23 марта 2018 в 17:25, ред.
      Ребят, а ведь серьезно, мы сегодня одержали великую победу)
      Beekeeper
      Beekeeper ответ Miaf (раскрыть)
      23 марта 2018 в 17:23
      Негативно, правда я хз кто тут чей клон :)
      Miaf
      Miaf ответ Beekeeper (раскрыть)
      23 марта 2018 в 17:22
      я просто спросил ,как ты относишься к тому количеству мультов, что есть на соккере.
      Ген Геныч
      Ген Геныч
      23 марта 2018 в 17:22
      Я точно на Соккер зашел или на сайт домашний детектив?
      Beekeeper
      Beekeeper ответ Miaf (раскрыть)
      23 марта 2018 в 17:21
      Видимо ты меня с кем то путаешь.
      Miaf
      Miaf ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
      23 марта 2018 в 17:21, ред.
      ты модеров читал? никого там банить не будут, зайди на ветку посмотри..
      Saang
      Saang ответ Mяyчeло (комментарий удален) (раскрыть)
      23 марта 2018 в 17:20, ред.
      "Смерть Братьям Бури!"
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