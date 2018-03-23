Лунев — лучший игрок «Зенита» в марте

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев признан лучшим футболистом команды в марте.
В трех матчах этого месяца Лунев пропустил три мяча и отбил пенальти в игре против «Лейпцига».
26-летний голкипер перешел в «Зенит» в декабре 2016 года.
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев признан лучшим футболистом команды в марте.
В трех матчах этого месяца Лунев пропустил три мяча и отбил пенальти в игре против «Лейпцига».
26-летний голкипер перешел в «Зенит» в декабре 2016 года.
0-0 в ближайших 7 турах - вполне реально
Господа администрация соккера! Вы что не замечаете ничего???
335 комментов......
300 из них - диагноз.....
Что твориться то ??
Та ладно, сайт давно уже свинячий.
Сезон ещё не окончен, так что наши затраты вам не сейчас подсчитывать
300 из них - диагноз.....
Что твориться то ??