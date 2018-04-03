Де Брюйне: «Рекорд Салаха говорит сам за себя, но я не знаю, как нас можно сравнивать»

03 апреля 2018, 05:11

Полузащитник «Манчестер Сити» в преддверии первого четвертьфинального матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов поделился мнением о лидере мерсисайдцев , подчеркнув, что не знает, как их можно сравнивать друг с другом. Оба футболиста претендуют на звание лучшего игрока сезона в АПЛ.

«Нас нельзя сравнивать – это невозможно. Если это тяжело для людей, то как сделать выбор футболистам?

У каждого своё мнение на этот счёт. Выбор будет зависеть от того, что человек хочет видеть в игроке. У Салаха замечательные бомбардирские показатели. Как мне кажется, он очень хорош в роли инсайда. Он проводит невероятный сезон.

Я не знаю, как нас можно сравнивать между собой. Даже учитывая статистику, как мы можем сравнить себя друг с другом? Здесь всё иначе. С „Эвертоном“ я играл в роли опорного полузащитника, как меня можно сравнивать с инсайдом?

Салах – выдающийся футболист, его рекорд говорит сам за себя. Хорошо, что мне не нужно будет делать этот выбор».