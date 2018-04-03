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Де Брюйне: «Рекорд Салаха говорит сам за себя, но я не знаю, как нас можно сравнивать»

03 апреля 2018, 05:11
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗавершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне в преддверии первого четвертьфинального матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов поделился мнением о лидере мерсисайдцев Мохамеде Салахе, подчеркнув, что не знает, как их можно сравнивать друг с другом. Оба футболиста претендуют на звание лучшего игрока сезона в АПЛ.

 «Нас нельзя сравнивать – это невозможно. Если это тяжело для людей, то как сделать выбор футболистам?

У каждого своё мнение на этот счёт. Выбор будет зависеть от того, что человек хочет видеть в игроке. У Салаха замечательные бомбардирские показатели. Как мне кажется, он очень хорош в роли инсайда. Он проводит невероятный сезон.

Я не знаю, как нас можно сравнивать между собой. Даже учитывая статистику, как мы можем сравнить себя друг с другом? Здесь всё иначе. С „Эвертоном“ я играл в роли опорного полузащитника, как меня можно сравнивать с инсайдом?

Салах – выдающийся футболист, его рекорд говорит сам за себя. Хорошо, что мне не нужно будет делать этот выбор».

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
04 апреля 2018 в 21:40
Один — забивака, второй — подавака. Тут нечего сравнивать. Но мне кажется, вместе в одной команде они бы смели всех.
sihafazatron
sihafazatron
03 апреля 2018 в 10:28
Каждый по-своему хорош
alexov222
alexov222
03 апреля 2018 в 10:24
Один рыжий,другой черный) не сравнивается
Roman73
Roman73
03 апреля 2018 в 08:52
Всё просто, кто пройдёт дальше в Лиге Чемпионов, тот и будет признан лучшим в АПЛ, более того войдёт в тройку претендентов на Золотой Мяч.
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