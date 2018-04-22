ПСЖ одержал победу над «Бордо»

ПСЖ обыграл «Бордо» в матче 34-го тура чемпионата Франции.
Бордо, стадион «Стад Бордо-Атлантик»
«Бордо» — ПСЖ 0:1 (0:0)
Гол: Ло Чельсо 77.
«Бордо»: Костиль, Кастро, Кунде, Поундже, Сабали, Лерагер, Плашил (Ляборд 79), Санкаре (Мейте 70), Брайтвайт (Де Превилье 71), Камано, Малком.
Главный тренер: Густаво Пойет.
ПСЖ: Ареоля, Алвес, Берчиче, Кимпембе, Маркиньос, Ло Чельсо, Нкунку (Дракслер 62), Пасторе (Мотта 65), Рабьо, Кавани, Мбаппе (Менье 81).
Главный тренер: Унаи Эмери.
Предупреждение: Кимпембе 89.
Судья: Энтони Готье.
Ранее «Монако» уступил «Генгаму».