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ПСЖ одержал победу над «Бордо»

22 апреля 2018, 23:52
БордоЛоготип футбольный клуб Бордо0 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ обыграл «Бордо» в матче 34-го тура чемпионата Франции.

Бордо, стадион «Стад Бордо-Атлантик»

«Бордо» — ПСЖ 0:1 (0:0)
Гол: Ло Чельсо 77.

«Бордо»: Костиль, Кастро, Кунде, Поундже, Сабали, Лерагер, Плашил (Ляборд 79), Санкаре (Мейте 70), Брайтвайт (Де Превилье 71), Камано, Малком.
Главный тренер: Густаво Пойет.

ПСЖ: Ареоля, Алвес, Берчиче, Кимпембе, Маркиньос, Ло Чельсо, Нкунку (Дракслер 62), Пасторе (Мотта 65), Рабьо, Кавани, Мбаппе (Менье 81).
Главный тренер: Унаи Эмери.

Предупреждение: Кимпембе 89.

Судья: Энтони Готье.

Ранее «Монако» уступил «Генгаму».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Obdulio Varela
Obdulio Varela
23 апреля 2018 в 10:27
Натужно
Kerri
Kerri
23 апреля 2018 в 08:15
Ожидаемо!
EAGinLE
EAGinLE
23 апреля 2018 в 00:22
С победой .
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