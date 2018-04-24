Бывший помощник Венгера: «Мне очень жаль, что эпоха Арсена завершилась именно так»

Пэт Райс, легенда «Арсенала» и бывший помощник Арсена Венгера, рассказал о том, что французский наставник очень огорчен тем, как завершается его эра в лондонском клубе, ведь ему не удалось в последнем сезоне вернуть «канониров» на ведущие позиции и на деле ответить критикующим его болельщикам:

«Думаю, что ему было очень больно под конец видеть всю эту реакцию, но в конце концов все мы знаем, что в этой работе подобное может случиться с любым.

Он не первый менеджер, которому пришлось это пережить, но вспоминая обо всем, что он сделал для этого великого клуба, очень жаль, что его эпоха завершилась именно так.

Просто надеюсь, что в последней домашней игре сезона с „Бернли“ все выразят признательность этому прекрасному человеку и потрясающему тренеру».