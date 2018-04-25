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Кондратьев: «Вопросы безопасности станут главными во время ЧМ-2018 в Сочи»

сегодня, 12:07

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что вопросы, связанные с безопасностью, выйдут на первый план во время проведения чемпионата мира по футболу в Сочи, власти региона сделают все возможное, чтобы болельщики получили самые приятные впечатления.

«И здесь [в период проведения турнира] на первый план выходит вопрос безопасности. Нам необходимо создать условия, чтобы люди получили наслаждение и впечатления на долгие годы от посещения Сочи.

И очень важно, чтобы они получили то, зачем приехали в Сочи. Но самое важное, чтобы болельщики могли стать отдыхающими, а отдыхающие могли стать болельщиками», - отметил Кондратьев.

В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (15 июня), Бельгии и Панамы (18 июня), Германии и Швеции (23 июня), Австралии и Перу (26 июня).

Ранее сообщалось, что в Сочи ожидают до 60 тысяч гостей ежедневно во время ЧМ-2018.

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Все комментарии
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 12:58
в общем, лоббирует казаков
barc-f.
barc-f.
сегодня в 12:33
Условия? Какие? Собирать со всех приезжих большую дань?
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