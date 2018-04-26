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Ловрен: «Салах заслуживает быть среди главных претендентов на „Золотой мяч“»

сегодня, 04:58

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен выразил мнение, что его одноклубник, нападающий Мохамед Салах может побороться за звание лучшего игрока 2018 года:

«Салах становится суперзвездой. То, что он делает на поле, кажется, так просто ему даётся, но повторить это очень сложно. Не знаю, подходящее ли это время, чтобы оказывать давление на Салаха, но если он и дальше будет играть вот так, то, на мой взгляд, в конце года он должен попасть в тройку лучших игроков мира.

Он заслуживает упоминания среди претендентов на „Золотой мяч“. Когда люди говорят о Месси и Роналду, они также должны помнить и о Салахе».

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард вчера назвал Салаха лучшим игроком планеты на данный момент.

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Все комментарии
Juve14
Juve14
сегодня в 07:49
Он должен покранемере быть впереди Месси это точно
spartak never die
spartak never die
сегодня в 06:58
Не просто упоминания, он должен быть главным претендентом на ЗМ без каких-либо но.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 06:51
Он абсолютно прав в том что,когда говорят о Золотом мяче вспоминают два имени Месси и Роналда,но вот только имя Салаха никто и не вспомнит. Среди претендентов на ЗМ будут Месси,Роналду и кто нибудь третий,чисто для того чтобы создать видимость конкуренции. Может быть это будет и Салах,но награду он точно не получит,это 100%,даже 120!
Gahi
Gahi
сегодня в 06:46
Салах хорошо как не кто другой на данный момент. Удачи ему.
амурец
амурец
сегодня в 05:15
без сомнения
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