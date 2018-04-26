Ловрен: «Салах заслуживает быть среди главных претендентов на „Золотой мяч“»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен выразил мнение, что его одноклубник, нападающий Мохамед Салах может побороться за звание лучшего игрока 2018 года:

«Салах становится суперзвездой. То, что он делает на поле, кажется, так просто ему даётся, но повторить это очень сложно. Не знаю, подходящее ли это время, чтобы оказывать давление на Салаха, но если он и дальше будет играть вот так, то, на мой взгляд, в конце года он должен попасть в тройку лучших игроков мира.

Он заслуживает упоминания среди претендентов на „Золотой мяч“. Когда люди говорят о Месси и Роналду, они также должны помнить и о Салахе».

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард вчера назвал Салаха лучшим игроком планеты на данный момент.