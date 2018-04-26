Мельгарехо вернулся в общую группу «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что полузащитник команды Лоренцо Мельгарехо вернулся в общую группу команды. Футболист находился некоторое время в лазарете из-за травмы.

«В четверг спартаковцы собрались на базе в Тарасовке в 10:00. Спустя час стартовала тренировка на поле. Игроки размялись, затем выполнили различные упражнения на технику. Завершился практический урок игрой в футбол. В общей сложности занятие продлилось чуть больше часа.



Следует отметить, что полностью восстановился после травмы и вернулся в общую группу полузащитник Лоренцо Мельгарехо», - передает пресс-служба.