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Мельгарехо вернулся в общую группу «Спартака»

сегодня, 13:52

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что полузащитник команды Лоренцо Мельгарехо вернулся в общую группу команды. Футболист находился некоторое время в лазарете из-за травмы

«В четверг спартаковцы собрались на базе в Тарасовке в 10:00. Спустя час стартовала тренировка на поле. Игроки размялись, затем выполнили различные упражнения на технику. Завершился практический урок игрой в футбол. В общей сложности занятие продлилось чуть больше часа.

Следует отметить, что полностью восстановился после травмы и вернулся в общую группу полузащитник Лоренцо Мельгарехо», - передает пресс-служба.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответил Виталий Конявялов
сегодня в 16:22
Виталий Конявялов:
В твоих словах чувствуется зависть к самому великому и популярному клубу России. Знай, мы спартачи, мы старостина паства! У нас в сердце ромб! Мы чемпионы 2016-2017, 2017-2018 и т.д. Стопочку за Спартак!
2017-2018 и т.д.??? Ты там к стопочкам не привыкай, уже вижу последствия сказываются!!!
Виталий Конявялов
Виталий Конявялов ответил Байкал-38
сегодня в 16:19
Байкал-38:
Так "Спартанец" в кавычках!!!! Клуб из Тарасовки по ошибке так величают, как из гимнастов, которые подались в коммерцию могли получится спартанцы, гладиаторы? Да никак!!! Всё это понты! Сидели думали как назвать, а там книга лежала с названием "Спартак" так и назвали, смешно!
В твоих словах чувствуется зависть к самому великому и популярному клубу России. Знай, мы спартачи, мы старостина паства! У нас в сердце ромб! Мы чемпионы 2016-2017, 2017-2018 и т.д.
Стопочку за Спартак!
Викос
Викос
сегодня в 16:11
уже хлеб.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил cpartak60
сегодня в 15:48
cpartak60:
клоны литейного стали визитной карточкой сайта!
скорее бедствием))
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 15:36
Все, теперь Спартак Чемпион.Дрожите конкуренты!!!
cpartak60
cpartak60 ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:12
AntiherQ1488:
Оп, а вот и клоны)) Набежали)
клоны литейного стали визитной карточкой сайта!
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
сегодня в 15:08
Есть Мельгарехо на поле, нет Мельгарехо на поле, какая разница?
blitz
blitz ответил Коллекционер пупсиков
сегодня в 15:06
Коллекционер пупсиков:
Теперь комбаров будет лезть из кожи вон чтобы не потерять место в хрюшатне.
Грядущее лето для московского Спартака будет не самым простым, будут интригующие расставания.
Самым главным трансфером Спартака на выход должен стать Денис Глушаков. Причина расставания с лидером довольно проста, игрок негативно влияет на коллектив, а отдачи клубу от футболиста нет никакой, он перестал усердно тренироваться и выкладываться. Сейчас Денис – балласт, но и на него есть претенденты.
Краснодар и Рубин, первый готов предложить за игрока сборной России около 2 миллионов евро.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 14:57
Оп, а вот и клоны)) Набежали)
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
сегодня в 14:57
Теперь комбаров будет лезть из кожи вон чтобы не потерять место в хрюшатне.
Jum13
Jum13 ответил AntiherQ1488
сегодня в 14:56
AntiherQ1488:
Там слился, сюда пришел гадить?) Придется и отсюда выгонять, что поделать.
    cadmiy
    cadmiy
    сегодня в 14:55
    Подробно расписана тренировка пупсиков перед очередными разгромами и замаячившим пятым местом.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил Jum13
    сегодня в 14:50
    Jum13:
    Спартанцы - жители Спарты, а Спартак - римский раб, фракиец. Так что в лучшем случае - "фракиец" Глушаков, а то слишком много чести
    Так "Спартанец" в кавычках!!!! Клуб из Тарасовки по ошибке так величают, как из гимнастов, которые подались в коммерцию могли получится спартанцы, гладиаторы? Да никак!!! Всё это понты! Сидели думали как назвать, а там книга лежала с названием "Спартак" так и назвали, смешно!
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Jum13
    сегодня в 14:45
    Jum13:
    Спартанцы - жители Спарты, а Спартак - римский раб, фракиец. Так что в лучшем случае - "фракиец" Глушаков, а то слишком много чести
      Jum13
      Jum13 ответил Байкал-38
      сегодня в 14:38
      Байкал-38:
      А там полным ходом идёт восстание!!! "Спартанец" Глушаков воду мутит!
      Спартанцы - жители Спарты, а Спартак - римский раб, фракиец. Так что в лучшем случае - "фракиец" Глушаков, а то слишком много чести
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил LOpp
      сегодня в 14:30
      LOpp:
      вот и хорошо, вместо Комбарова на фланг его!
      Если по лимиту влезет, то хорошо. Осторожней, на ветке господин Караул!
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 14:02
      А там полным ходом идёт восстание!!! "Спартанец" Глушаков воду мутит!
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 13:56
      вот и хорошо, вместо Комбарова на фланг его!
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