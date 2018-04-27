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Моуриньо: «Венгер заслуживает уважения»

27 апреля 2018, 17:54
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что наставник «Арсенала» Арсен Венгер заслуживает уважения.

Напомним, что недавно было объявлено, что Венгер покинет «Арсенал» по окончании текущего сезона. В эти выходные «Арсенал» и МЮ встретятся на «Олд Траффорд».

«Да, безусловно, у нас были с Венгером неприятные ситуации, но это мелочи. Мы уважаем друг друга. Вот, что самое главное. Такие наставники, как Венгер, делают меня лучше. Такие соперники — это бесценный опыт», — сказал Моуриньо.

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Все комментарии
Russian_spb
Russian_spb
27 апреля 2018 в 19:17
я аж прослезился
lobsterdam
lobsterdam
27 апреля 2018 в 18:56
ЖМ как всегда пример достойного джентльмена, уважающего других!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
27 апреля 2018 в 18:20
Моуриньо отдал дань уважения, несмотря на разные истории их взаимоотношений, что заслуживает уважения
Colchoneros
Colchoneros
27 апреля 2018 в 17:57
Несомненно!
Шуnя771
Шуnя771
27 апреля 2018 в 17:56
Пора помириться!
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