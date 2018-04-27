Моуриньо: «Венгер заслуживает уважения»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что наставник «Арсенала» Арсен Венгер заслуживает уважения.
Напомним, что недавно было объявлено, что Венгер покинет «Арсенал» по окончании текущего сезона. В эти выходные «Арсенал» и МЮ встретятся на «Олд Траффорд».
«Да, безусловно, у нас были с Венгером неприятные ситуации, но это мелочи. Мы уважаем друг друга. Вот, что самое главное. Такие наставники, как Венгер, делают меня лучше. Такие соперники — это бесценный опыт», — сказал Моуриньо.
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