Моуриньо: «Венгер заслуживает уважения»

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27 апреля 2018, 17:54

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что наставник «Арсенала» заслуживает уважения.



Напомним, что недавно было объявлено, что Венгер покинет «Арсенал» по окончании текущего сезона. В эти выходные «Арсенал» и МЮ встретятся на «Олд Траффорд».



«Да, безусловно, у нас были с Венгером неприятные ситуации, но это мелочи. Мы уважаем друг друга. Вот, что самое главное. Такие наставники, как Венгер, делают меня лучше. Такие соперники — это бесценный опыт», — сказал Моуриньо.