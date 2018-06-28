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Кадыров: «Салах сказал, что обязательно приедет в Чечню»

сегодня, 00:23

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о своих предпочтениях в футболе и отметил, что ждет нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха в гости:

«Я не болею за команды. Мне нравится, как играет Роналду или Мохамед Салах, который останавливался у нас в республике. Он очень умный, простой и спокойный парень. У выскочек и в футболе, и в шоу-бизнесе, и в любой другой сфере бывает короткая жизнь. Мне нравится, как играет наша команда „Ахмат“. А так я смотрю, как играют футболисты.

Приглашал ли Мохамеда Салаха в горы? Приглашал. Но не в этот раз. Он сказал, что обязательно приедет. Сейчас идет чемпионат, они не имеют права. Он сказал, что ему очень понравилось и он приедет в республику на несколько дней. Это его слова».

Напомним, что в июне Салах стал почетным гражданином Чечни.

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Все комментарии
Abradva
Abradva
сегодня в 01:57
Салах теперь не в тренде.
spartak never die
spartak never die
сегодня в 01:23
Ага,так мы поверили,Рамзанчик)
Отмазы пошли.
The Dark Knight
The Dark Knight
сегодня в 01:16
Может быть, на закате карьеры (или даже не на закате) Салах и перейдёт в ФК Ахмат, Это'о, Роберто Карлос и Халк играли ведь в клубах РФПЛ. Тем более, Салах уже узнал достаточно многое о Чеченской Республике, уважение Кадырова к Салаху большое, проблема может быть только с уровнем лиги, но многие звёзду уходили в не самые сильные лиги ближе к завершению карьеры, а РФПЛ - это чемпионат уровня выше, чем в Китае и Катаре.
mondial18
mondial18
сегодня в 01:12
из за тебя Ебипет и вылетел
iNels
iNels
сегодня в 00:30
"Мне нравится, как играет Роналду или Мохамед Салах"
"Мне нравится, как играет наша команда „Ахмат“"

это очень весело смотрится в одном абзаце)
Abverin
Abverin
сегодня в 00:28
На шару за госбюджет поживиться.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 00:24
Ахмат серьезно усилится тогда .
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