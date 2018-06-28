Кадыров: «Салах сказал, что обязательно приедет в Чечню»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о своих предпочтениях в футболе и отметил, что ждет нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха в гости:

«Я не болею за команды. Мне нравится, как играет Роналду или Мохамед Салах, который останавливался у нас в республике. Он очень умный, простой и спокойный парень. У выскочек и в футболе, и в шоу-бизнесе, и в любой другой сфере бывает короткая жизнь. Мне нравится, как играет наша команда „Ахмат“. А так я смотрю, как играют футболисты.

Приглашал ли Мохамеда Салаха в горы? Приглашал. Но не в этот раз. Он сказал, что обязательно приедет. Сейчас идет чемпионат, они не имеют права. Он сказал, что ему очень понравилось и он приедет в республику на несколько дней. Это его слова».

Напомним, что в июне Салах стал почетным гражданином Чечни.