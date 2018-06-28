Тренер Коста-Рики: «Хочу поблагодарить российских болельщиков за поддержку»

Наставник сборной Коста-Рики Оскар Рамирес сообщил, что команда чувствовала поддержку российских болельщиков во время матча ЧМ-2018 против Швейцарии. Костариканцы заполучили первое очко на турнире, но на этом выступления прекратили.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков из России, было великолепно ощущать их поддержку, мне это понравилось. Сборная Коста-Рики популярна за рубежом, может быть, поэтому болельщики поддерживали нас.

Сегодня был наш последний матч, к сожалению, нам не удалось выйти из группы. Мое будущее? Пока я ничего не знаю о своем будущем».

На матче присутствовало 43319 зрителей.