Пак Джи Сун: «У Головина есть огромный потенциал, чтобы заиграть в топ-лигах Европы»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Южной Кореи Пак Джи Сун поделился впечатлениями от игры сборной России на ЧМ-2018 и поделился мнением о хавбеке ЦСКА Александре Головине, которым интересуются топ-клубы Европы:

«Результаты сборной России и игра против Саудовской Аравии и Египта очень впечатляют. Но Саудовская Аравия – в любом случае слабейшая команда в группе. Да, Россия забила ей пять голов, и это прекрасный результат. Но с более сильным соперником в лице Египта ваша команда не снизила уровень игры и выглядела ещё убедительней. Но поражение от Уругвая показало, что на более высоком уровне у России ещё есть проблемы. Но Россия способна играть на результат. Ей важно хорошо подготовиться к матчу с Испанией. И шансы на успех будут, если получится показать хорошо организованную игру и избежать ошибок.

Почему бы Головину и не заиграть в европейском топ-клубе? Мне понравился Головин в прошедшем еврокубковом сезоне в матчах против „Манчестер Юнайтед“ и „Арсенала“. Поэтому я не удивлён его отличной игрой на чемпионате мира. У него есть огромный потенциал, чтобы заиграть в АПЛ и других крупных европейских национальных чемпионатах. Если Головин продолжит прогрессировать дальше, то у него всё может получиться».