Алвеш: «К России у меня особое отношение»

Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш заявил, что чемпионат мира по футболу в России является для него особенным событием.

«Я неоднократно говорил, что к России у меня особое отношение. В этой прекрасной стране я провел несколько замечательных сезонов в петербургском „Зените“, завел новых друзей, а самое главное - приобрел важный жизненный опыт. Именно поэтому чемпионат мира в России является для меня особенным событием и дополнительной мотивацией.

Я не знаю точно, даст ли мне тренер сыграть на этом мировом первенстве, но я хочу сказать, что я просто счастлив здесь находиться. У нас сильная команда, и все готовы биться за друг друга. Если ты попадаешь в список 23 футболистов, которые поехали на чемпионат мира, значит тренер на тебя рассчитывает и ты должен быть готов на 100, а то и 120 процентов».



Ранее Алвеш отметил, что его команда готова к матчу 1/8 финала чемпионата мира против сборной Уругвая.