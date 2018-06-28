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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Алвеш: «К России у меня особое отношение»

сегодня, 11:37

Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш заявил, что чемпионат мира по футболу в России является для него особенным событием. 

«Я неоднократно говорил, что к России у меня особое отношение. В этой прекрасной стране я провел несколько замечательных сезонов в петербургском „Зените“, завел новых друзей, а самое главное - приобрел важный жизненный опыт. Именно поэтому чемпионат мира в России является для меня особенным событием и дополнительной мотивацией.

Я не знаю точно, даст ли мне тренер сыграть на этом мировом первенстве, но я хочу сказать, что я просто счастлив здесь находиться. У нас сильная команда, и все готовы биться за друг друга. Если ты попадаешь в список 23 футболистов, которые поехали на чемпионат мира, значит тренер на тебя рассчитывает и ты должен быть готов на 100, а то и 120 процентов».

Ранее Алвеш отметил, что его команда готова к матчу 1/8 финала чемпионата мира против сборной Уругвая.

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sir-5
sir-5
сегодня в 12:21
В Питере -пить,
в Москве-гулять,
и про футбол
не забывать.
Faustello
Faustello
сегодня в 12:17
Комар Бруну Алвеш пил газ из трубы )))
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