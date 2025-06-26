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Соболев рассказал, как проходит предсезонная подготовка «Зенита»

вчера, 14:51

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос, как для него проходит начало предсезонной подготовки команды.

В первые дни был очень свеж. А сейчас усталость накопилась, и с каждым днём немножко тяжелее и тяжелее. Но это нормально. Потом состояние приходит в норму. На самом деле, для меня летние сборы всегда легче проходят, если сравнивать с зимними. Не знаю, почему. Может быть, потому что меньше отдыхаем. Но как-то чуть полегче, чем зимой.

Ранее появлялась информация о том, что петербургский клуб на этих сборах может сыграть контрольный матч против швейцарского «Сьона».

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67 ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:30
Он русский, желаю ему выплыть!!!
Sergo81
Sergo81 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:55
Думаете, будет провал ? Какие предпосылки, на ваш взгляд ?
v4fwtaykwt3c
v4fwtaykwt3c
вчера в 17:39
А в бассейне занятия проводятся?
112910415
112910415
вчера в 17:33
А в аренду не собираешься?
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 17:18, ред.
Это явное намерение нагадить Спартаку, желать возвращения мёртвой соболиной шкуры. Напа который не в состоянии забивать.
STVA 1
STVA 1 ответ 7x8ux5p8eyc6 (раскрыть)
вчера в 17:04
Так зачем же ГрЯзьпром за него столько бабла выложил? Получается его в Спартаке распиарили, а эти л-хи во главе с Шуриком Медведевым купились)))
7x8ux5p8eyc6
7x8ux5p8eyc6
вчера в 17:01
Полный балласт, таких только в спартаке пиарят, а на деле балласт..
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:20
Забыли главное добавить, любезный- мудрого тренера не хватает...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:07
Зачётный троллинг....
"Не представляю без него КБ"...вообще в копилку цитат...

Обязательно будет полезен....больше времени на поле... много старания...и немного удачи - и всё у него получиться.....
lotsman
lotsman
вчера в 16:00
У Соболева есть ещё шанс заиграть. Если он не сможет вернуть себя прежнего, то значит он уже не игрок. После провала в Спартаке, когда его посадили на скамейку, он не смог прийти в себя, играя в Зените. Лично я был против его покупки. Видно было, что он уже не игрок. Многие утверждают, что он придёт в себя, но я почему то сомневаюсь. Посмотрим что он покажет в этом сезоне.
Capral
Capral
вчера в 15:07
А я Соболеву желаю удачи, где бы он не играл!!! Отличный нападающий- с голевым чутьем. Жаль, акклиматизация в Зените проходит медленно. А еще, желаю Соболю вернуться в Спартак!!! Не представляю без него КБ...
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:06, ред.
Для Соболева наступает момент истины. Прошлый сезон Александр провёл откровенно слабо, только весной был кратковременный всплеск. Но чемпионом Зенит не стал... Газпром способен назначить его одним из виновников провала. Ситуация может сложиться таким образом, что если Соболев не прыгнет выше головы, то ему места не будет даже на лавке.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:03
Ну это понятно, летом нырять легче)) зимой все же прохладно
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 15:03
А ещё он попросил бассейн отдельный))) Мастерство оттачивать))
Брулин
Брулин
вчера в 14:58
Радченко о споре Радимова и Соболева на 20 голов: «Ящик пива – очень серьезная мотивация для Александра! Если себя не проявит, «Зенит» ждать больше не будет»
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