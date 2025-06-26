Соболев рассказал, как проходит предсезонная подготовка «Зенита»

Нападающий «Зенита» ответил на вопрос, как для него проходит начало предсезонной подготовки команды.

В первые дни был очень свеж. А сейчас усталость накопилась, и с каждым днём немножко тяжелее и тяжелее. Но это нормально. Потом состояние приходит в норму. На самом деле, для меня летние сборы всегда легче проходят, если сравнивать с зимними. Не знаю, почему. Может быть, потому что меньше отдыхаем. Но как-то чуть полегче, чем зимой.