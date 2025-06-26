Руководители испанского судейского корпуса уволены в полном составе

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вчера, 13:54

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отправила в отставку всё руководство технического комитета судей.

В число уволенных вошли президент комитета , его заместитель , глава отдела VAR , а также три вице-президента.

Имена новых менеджеров будут объявлены на следующей неделе.

Напомним, что в марте этого года сообщалось о возможной фальсификации оценки стадионов, претендующих на проведение чемпионата мира 2030 года, со стороны RFEF.