Руководители испанского судейского корпуса уволены в полном составе

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отправила в отставку всё руководство технического комитета судей.
В число уволенных вошли президент комитета Луис Медина Канталехо, его заместитель Антонио Рубинос Перес, глава отдела VAR Карлос Клос Гомес, а также три вице-президента.
Имена новых менеджеров будут объявлены на следующей неделе.
Напомним, что в марте этого года сообщалось о возможной фальсификации оценки стадионов, претендующих на проведение чемпионата мира 2030 года, со стороны RFEF.