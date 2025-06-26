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Руководители испанского судейского корпуса уволены в полном составе

вчера, 13:54

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отправила в отставку всё руководство технического комитета судей.

В число уволенных вошли президент комитета Луис Медина Канталехо, его заместитель Антонио Рубинос Перес, глава отдела VAR Карлос Клос Гомес, а также три вице-президента.

Имена новых менеджеров будут объявлены на следующей неделе.

Напомним, что в марте этого года сообщалось о возможной фальсификации оценки стадионов, претендующих на проведение чемпионата мира 2030 года, со стороны RFEF.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 19:54
Вот бы у нас всю эту 16ь отправить лет на пять на нары или лес валить!Всё пользы больше было!
Vilar
Vilar
вчера в 14:11
Очень, ну, очень хороший пример... у нас, конечно, же такого безобразия нет, и в оценке в поле и вне поля.
catal
catal
вчера в 14:04
Это хорошая новость, появилась уже одна страна в мире, в которой слово "честь" не пустой звук.
5tw9kq3wkw6w
5tw9kq3wkw6w
вчера в 13:56
Вот так чистка! Хороший пример!!!
Гость
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