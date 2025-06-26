В Москве появится центр по подготовке российских сборных

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вчера, 14:13

Президент Российского футбольного союза заявил о том, что центр по подготовке сборных команд появится в Москве к 2027 году.

Для строительства город выделил РФС земельный участок площадью 6 гектаров. На территории собираются возвести здание центра, тренировочную базу и четыре поля. На данный момент завершены проектные работы и идёт подготовка к строительству.

Напомним, что в данный момент сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях, но регулярно проводит товарищеские матчи.