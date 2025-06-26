В Москве появится центр по подготовке российских сборных

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил о том, что центр по подготовке сборных команд появится в Москве к 2027 году.
Для строительства город выделил РФС земельный участок площадью 6 гектаров. На территории собираются возвести здание центра, тренировочную базу и четыре поля. На данный момент завершены проектные работы и идёт подготовка к строительству.
Напомним, что в данный момент сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях, но регулярно проводит товарищеские матчи.
Ох, Москва, ох, столица, пухнет и пухнет. Деньги девать некуда.
Ох, Москва, ох, столица, пухнет и пухнет. Деньги девать некуда.
Есть прекрасная база в Новогорске; есть Лужа (16 полей).
По поводу этого "нового центра подготовки" кое-кого можно просто сразу брать
за жабры, не дожидаясь начала строительства и распилов.
Превентивно, так сказать..)))
Есть прекрасная база в Новогорске; есть Лужа (16 полей).
По поводу этого "нового центра подготовки" кое-кого можно просто сразу брать
за жабры, не дожидаясь начала строительства и распилов.
Превентивно, так сказать..)))