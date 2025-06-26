 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В Москве появится центр по подготовке российских сборных

вчера, 14:13

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил о том, что центр по подготовке сборных команд появится в Москве к 2027 году.

Для строительства город выделил РФС земельный участок площадью 6 гектаров. На территории собираются возвести здание центра, тренировочную базу и четыре поля. На данный момент завершены проектные работы и идёт подготовка к строительству.

Напомним, что в данный момент сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях, но регулярно проводит товарищеские матчи.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноРФС рекомендовал исключить «Химки» и «Знамя Труда» из числа членов союза
23 июня
Митрофанов: «У сборной есть шансы вернуться до матчей отбора на Евро-2028»
12 июня
Дюков рассказал о перспективах возвращения России в турниры ФИФА и УЕФА
01 июня
Карпин получил разрешение от РФС совмещать работу в сборной и клубе
01 июня
В РФС рассказали, в каком случае с «Крыльев» снимут трансферные ограничения
31 мая
РФС ввёл ограничения на покупку игроков для «Крыльев Советов»
31 мая
 
Сортировать
Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 19:45
Опять пыль в глаза. Предлагаю построить игроков всех наших сборных в одну колонну, можно праздничную, и с транспарантами отправить их в Лужники, работники которого уже пару - тройку лет маются без работы с надеждой на лучшее будущее.
Ох, Москва, ох, столица, пухнет и пухнет. Деньги девать некуда.
Датак
Датак
вчера в 18:22
а что,сборным готовиться негде?
Vilar
Vilar
вчера в 17:41
Да, центр нужен, даже очень, бедным сборным по футболу негде в дыр-дыр поиграть, другая игра всё равно не получается. А строить будет, конечно, олигарх из первой десятки, ... нет из первой пятёрке.
d9an37m5m3jj
d9an37m5m3jj
вчера в 17:38
Сколько же полей по всей стране просто уничтожено, а в Москве все строят и строят, и в Саранске тоже.
баск
баск
вчера в 14:51, ред.
И зачем это?

Есть прекрасная база в Новогорске; есть Лужа (16 полей).
По поводу этого "нового центра подготовки" кое-кого можно просто сразу брать
за жабры, не дожидаясь начала строительства и распилов.
Превентивно, так сказать..)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:38
Центр появится, а сборной России по футболу нет. Есть проходной двор имени Карпина. Конечно же, те многие десятки людей, которые получали приглашения на сборы, должны быть благодарны Валерию Георгиевичу, за то, что в их биографии появилась гордая строчка ИГРОК СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ... Валера, расскажи, кто составляет костяк главной команды страны? Пока ещё не определился?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 