Керкеж — о переходе в «Ливерпуль»: «Надеюсь, скоро услышу рёв фанатов»

Защитник Милош Керкеж высказался о переходе в «Ливерпуль».
Я очень счастлив. Для меня настоящая честь выступать за один из крупнейших клубов мира, самый большой клуб в Англии. Я просто очень, очень счастлив и воодушевлён. Сейчас я поеду домой и проведу несколько дней в своём родном городе, а затем с нетерпением буду ждать возможности вернуться, надеть тренировочную форму и начать готовиться к сезону. Я собираюсь выложиться полностью, чтобы выиграть трофеи с клубом и забить хотя бы несколько голов на «Энфилде». Не могу дождаться, когда услышу рёв болельщиков.
Сегодня было официально объявлено о переходе 21-летнего венгерского футболиста.
Что же имел в виду этот садист?
Что же имел в виду этот садист?