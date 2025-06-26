Керкеж — о переходе в «Ливерпуль»: «Надеюсь, скоро услышу рёв фанатов»

Защитник высказался о переходе в «Ливерпуль».

Я очень счастлив. Для меня настоящая честь выступать за один из крупнейших клубов мира, самый большой клуб в Англии. Я просто очень, очень счастлив и воодушевлён. Сейчас я поеду домой и проведу несколько дней в своём родном городе, а затем с нетерпением буду ждать возможности вернуться, надеть тренировочную форму и начать готовиться к сезону. Я собираюсь выложиться полностью, чтобы выиграть трофеи с клубом и забить хотя бы несколько голов на «Энфилде». Не могу дождаться, когда услышу рёв болельщиков.