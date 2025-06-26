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Керкеж — о переходе в «Ливерпуль»: «Надеюсь, скоро услышу рёв фанатов»

вчера, 14:22

Защитник Милош Керкеж высказался о переходе в «Ливерпуль».

Я очень счастлив. Для меня настоящая честь выступать за один из крупнейших клубов мира, самый большой клуб в Англии. Я просто очень, очень счастлив и воодушевлён. Сейчас я поеду домой и проведу несколько дней в своём родном городе, а затем с нетерпением буду ждать возможности вернуться, надеть тренировочную форму и начать готовиться к сезону. Я собираюсь выложиться полностью, чтобы выиграть трофеи с клубом и забить хотя бы несколько голов на «Энфилде». Не могу дождаться, когда услышу рёв болельщиков.

Сегодня было официально объявлено о переходе 21-летнего венгерского футболиста.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 18:33, ред.
Рев имеет и значение "реветь то есть плакать".
Что же имел в виду этот садист?
qpw6yhfmsm6j
qpw6yhfmsm6j
вчера в 15:03
Оглохнешь с непривычки
Grizly88
Grizly88 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 14:59
Робертсон вроде в Атлетико собрался
Брулин
Брулин
вчера в 14:57
Интересно, кто на выход: роберстон или цимикас?
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:56
Керкеж может стать на долгие годы игроком, цементирующим оборону Ливерпуля... А рев фанатов? Да они могут реветь по разным причинам... Так что, нечего им признаваться в любви заранее. Время всё расставит по своим местам.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:47
Главное чтобы рев не перешёл в свист)))
Гость
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