Лунев: «В Санкт-Петербурге болельщики поддерживали сборную России качественнее»

Вратарь сборной России Андрей Лунев надеется, что в матче 1/8 финала чемпионата мира с испанцами болельщики будут лучше поддерживать команду, нежели в матче открытия.



«Надеюсь, во встрече с испанцами у нас будет более солидная поддержка, нежели в матче открытия. Именно поддержка трибун в матче с саудовской командой вызвала у меня недопонимание, поскольку в Санкт-Петербурге болельщики поддерживали качественнее».



Матч 1/8 финала турнира между сборными Испании и России пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». На этой арене прошел матч открытия турнира, в котором россияне обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.