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Лунев: «В Санкт-Петербурге болельщики поддерживали сборную России качественнее»

сегодня, 15:07
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия01.07.2018 в 17:00 Не начался

Вратарь сборной России Андрей Лунев надеется, что в матче 1/8 финала чемпионата мира с испанцами болельщики будут лучше поддерживать команду, нежели в матче открытия. 

«Надеюсь, во встрече с испанцами у нас будет более солидная поддержка, нежели в матче открытия. Именно поддержка трибун в матче с саудовской командой вызвала у меня недопонимание, поскольку в Санкт-Петербурге болельщики поддерживали качественнее».

Матч 1/8 финала турнира между сборными Испании и России пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». На этой арене прошел матч открытия турнира, в котором россияне обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

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Все комментарии
Sem25
Sem25 ответил Ruzzik
сегодня в 16:39
Ruzzik:
Ясен пень, стадион наишикарнейший и болельщики там ходят на футбол, а не на пупсиков.
Что за чушь ты написал? Зобнин, Кутепов, Самедов за сб. России в СПБ не играют? Какие "пупсики"? Кто это?
Еще раз, здесь про сборную России, а не про Зенит.
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Accinit
сегодня в 16:35
Accinit:
Причем здесь Лунев, если стадион шикарный?
А я сразу понял - родственник !
Accinit
Accinit ответил самуил кац 1
сегодня в 16:29
самуил кац 1:
Тебе Лунев не родственник ?
Причем здесь Лунев, если стадион шикарный?
Accinit
Accinit ответил Литейный 4
сегодня в 16:29
Литейный 4:
В Питере никогда не стыдно за болельщиков. Это вам не Закрывашка! Гыгыгы
На закрывашке только краснеть приходится за пупсиков.
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Accinit
сегодня в 16:16
Accinit:
Один вид великолепия стадиона не дает нашей сборной проиграть.
Тебе Лунев не родственник ?
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 16:15
Не надо ! Если поддерживать еще качественней, испанцы могут так переср... перепугаться, что вместо 1-2 мячей, отгрузят нам 3-4 , а это уже перебор. Так что - пусть болеют , как в матче открытия !
шацк
шацк
сегодня в 16:03
Со скамейки конечно удобнее наблюдать за болельщиками. Лунев мягко говоря сказал чушь. Судя по результатам в Самаре хуже болели, а в Москве на 5-0 наболели - бред, не о том думаешь Андрюша!
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Faustello
сегодня в 16:02
Faustello:
Как горится, каждый пиарит себя как может ))
нету единства..и не было никогда..
Морозовский
Морозовский ответил Cruis
сегодня в 16:02
Cruis:
Болельщики не такие как в Ростове, они почему-то только спартак поддерживают, даже когда играет ростов.
Только малая часть Коней поддерживает ваш бессовестный лазурный клубик.
Faustello
Faustello
сегодня в 15:55
Как горится, каждый пиарит себя как может ))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 15:54
В Питере никогда не стыдно за болельщиков. Это вам не Закрывашка! Гыгыгы
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 15:51
И Стадион самый обворованный..
МКС
МКС
сегодня в 15:50
В Питере и небо голубее и трава зеленее и бомжи сытнее.
Завтра
Завтра
сегодня в 15:41
Это наверное потому, что стадион в Питере имеет более хорошую акустику, чем Лужники, потому что это условие было заложено в проект, для проведения на стадионе концертов. Как следствие и одна из причин - поле выкатное, чтоб не затоптали.
Даниил Зашихин
Даниил Зашихин
сегодня в 15:25
раньше же габулов интервью раздавал
Cruis
Cruis
сегодня в 15:21
Болельщики не такие как в Ростове, они почему-то только спартак поддерживают, даже когда играет ростов.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 15:18
В Питере всё замечательно, только один тормоз - ЗЕНИТ...
Accinit
Accinit
сегодня в 15:15
Один вид великолепия стадиона не дает нашей сборной проиграть.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 15:13
Ну, да! В жилах БАКЛАНОВ течёт лазурная кровь.
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 15:10
В Питере даже наша сборная чаще побеждает
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 15:09
Атмосфера в Питере победная.
Ruzzik
Ruzzik
сегодня в 15:08
Ясен пень, стадион наишикарнейший и болельщики там ходят на футбол, а не на пупсиков.
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