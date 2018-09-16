Ибрагимович забил 500-й гол в карьере

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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил свой 500-й гол в карьере. Это произошло в матче чемпионата МЛС против «Торонто».

В конце первого тайма шведский форвард забил гол невероятным ударом. Только трем действующим футболистам удалось достичь этой отметки. Ранее 500 голов забили Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Leave it to Zlatan to make his 500th goal a flashy one. pic.twitter.com/eJXto4JqNI — ESPN FC (@ESPNFC) 16 сентября 2018 г.

Ранее Ибрагимович выбрал лучший гол в карьере.