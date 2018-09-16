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Ибрагимович забил 500-й гол в карьере

сегодня, 09:23
ТоронтоЛоготип футбольный клуб Торонто5 : 3Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлаксиЛос-Анджелес ГэлаксиМатч завершен

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил свой 500-й гол в карьере. Это произошло в матче чемпионата МЛС против «Торонто».  

В конце первого тайма шведский форвард забил гол невероятным ударом. Только трем действующим футболистам удалось достичь этой отметки. Ранее 500 голов забили Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Ранее Ибрагимович выбрал лучший гол в карьере

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Все комментарии
andre_can
andre_can ответил Footbolista
сегодня в 10:43
Как Кержаков прям...только в ворота попал)...
тогда уж Паша Погребень, либо Бухарь.....Керж то уж чаще попадал ;)
andre_can
andre_can
сегодня в 10:42
почему там весь стадион не встал и не спел по-шведски гимн, посвященный Ибрагимовичу????? америкосы- пендосы :))))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 10:22
Поздравляю Ибрагимовича с таким достижением
Sunny.
Sunny.
сегодня в 10:22
Ибра среди играющих на сегодня второй после Месси
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:13
500 голов это много.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 10:02
Хорошее достижение.
juchok
juchok
сегодня в 09:50
вот это банка, огонь!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 09:49
Шикарно нос конечно забил.Даже не смотря на слабый уровень чемпионата пиндостана.
Misharstan
Misharstan
сегодня в 09:47
красавчик
Брулин
Брулин
сегодня в 09:44
Нда... Шикарный гол. Златан есть Златан!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 09:42
Прям как Ван Дамм
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:40
Как Кержаков прям...только в ворота попал)...
ДСА
ДСА
сегодня в 09:36
Теперь можно и заканчивать.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 09:34
Носатый лучший непризнанный игрок.
Феерил везде, где играл. Мальме, Аякс, Ювентус, Милан, интор, Барса (гном заскулил и продали), сб. Швеции, Лос Анжелес Гэлакси.
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана
сегодня в 09:31
У нас в Тарасовке, в начале нулевых, такие голешники залетали через раз.
iNels
iNels
сегодня в 09:25
ниху.... ничёсе голешник
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