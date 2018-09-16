Ибрагимович забил 500-й гол в карьере

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил свой 500-й гол в карьере. Это произошло в матче чемпионата МЛС против «Торонто».
В конце первого тайма шведский форвард забил гол невероятным ударом. Только трем действующим футболистам удалось достичь этой отметки. Ранее 500 голов забили Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Ранее Ибрагимович выбрал лучший гол в карьере.
Феерил везде, где играл. Мальме, Аякс, Ювентус, Милан, интор, Барса (гном заскулил и продали), сб. Швеции, Лос Анжелес Гэлакси.
Феерил везде, где играл. Мальме, Аякс, Ювентус, Милан, интор, Барса (гном заскулил и продали), сб. Швеции, Лос Анжелес Гэлакси.