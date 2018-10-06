Агент не удивлен вызовом Джовинко в сборную Италии

Агент нападающего «Торонто» прокомментировал вызов игрока в сборную Италии впервые с 2015 года.

Я не совсем удивлен этим вызовом. Это правда, что тренеры не очень любят вызывать игроков, которые играют за пределами Европы, так как не имеют полного представления о футболистах.