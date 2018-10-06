Агент не удивлен вызовом Джовинко в сборную Италии

Агент нападающего «Торонто» Себастьяна Джовинко прокомментировал вызов игрока в сборную Италии впервые с 2015 года.
Я не совсем удивлен этим вызовом. Это правда, что тренеры не очень любят вызывать игроков, которые играют за пределами Европы, так как не имеют полного представления о футболистах.
Бывший тренер сборной Италии Джампьеро Вентура однажды сказал мне, что МЛС не очень сложная лига для Джовинко, чтобы постоянно поддерживать хорошую форму, но после этих слов он не смог с командой пройти на ЧМ-2018, уступив решающий матч Швеции.